Indicado a 6 Oscars e ganhador de 2, uma das maiores obras-primas da década está no Prime Video

“Judas e o Messias Negro” foi lançado em 2021 e ganhou dois Oscars, o de melhor canção original e de melhor ator coadjuvante para Daniel Kaluuya. LaKeith Stanfield disputou na mesma categoria pelo mesmo filme. Ao todo, o drama biográfico teve seis indicações ao prêmio da Academia. O enredo faz um recorte da história real de Fred Hampton, líder do partido Panteras Negras, em Illinois. LaKeith Stanfield interpreta William O’Neal, um informante do FBI que se infiltra no movimento social para entregar Fred Hampton e outras lideranças do partido para o FBI.

Dirigido por Shaka King, que coescreveu o roteiro com Will Berson, o trabalho realizado aqui por King é primoroso, embora este seja apenas seu segundo longa-metragem. “Judas e o Messias Negro” é uma obra muito madura, e que teve atuações extraordinárias tanto de LaKeith Stanfield quanto de Daniel Kaluuya, em um papel passional, extremamente sensível e convincente.

Fred Hampton tem uma oratória extremamente cativante, inflamada e capaz de unir inimigos. Por isso, o título do filme faz referência ao Jesus bíblico. Mas ele não era apenas uma figura histórica e revolucionária no movimento negro. Para o chefe do FBI, o anticomunista e implacável Edgar J. Hoover (Martin Sheen), Fred Hampton é uma representação quase que demoníaca. Em sua mentalidade liberal e retrógrada, o discurso de Hampton é violento e capaz de lobotomizar pessoas e transformá-las em soldados bárbaros e que representam uma ameaça para a ordem e a segurança norte-americana. Hoover enxerga Fred Hampton como um líder tão extremista quanto a Klu Klux Klan.

Então entra o personagem de O’Neal, que se infiltra como chefe da segurança de Fred Hampton. Fingindo-se de amigo e aliado, O’Neal, além de trair sua própria comunidade, repassa informações sigilosas das Panteras Negras ao FBI e entrega o layout do apartamento onde mora toda a liderança de Illinois.

Embora ambos os atores tivessem concorrido ao Oscar de ator coadjuvante, o enredo apresenta a história a partir da perspectiva de O’Neal, que é referido no título do filme como o apóstolo traidor, Judas. Acompanhamos a jornada dele, inicialmente, como um assaltante disfarçado de policial. O’Neal utiliza um distintivo falso para roubar carros. Depois de ser abordado e convencido por um policial, seu personagem se desenvolve para o de um informante sangue-frio.

E, como foi bem colocado pelo jornalista A.O. Scott para o New York Times, a alma, o senso de consciência, seu posicionamento político e sua vida pessoal são mantidos fora do nosso alcance. Nós não sabemos muito sobre seu passado, sua família, suas dores e ambições. O filme não tenta revelar o homem por trás da máscara. A gente até tenta entender melhor esse personagem contraditório, mas ele se mantém como um mistério insolúvel.

Na época dos acontecimentos reais, Fred Hampton tinha 21 anos de idade, enquanto O’Neal tinha 17. Além de histórico, o drama biográfico também se posiciona como um thriller policial, apresentando cenas de violência, tensão e mistério. Há uma adrenalina de um suspense criminal, ao mesmo tempo que também existe por trás do roteiro um filme idealista e comovente, alimentado esteticamente por uma belíssima fotografia escura e contrastada.

A atuação de LaKeith Stanfield também não fica atrás. Estrela da série “Atlanta” e de filmes como “Corra!”, “Entre Facas e Segredos” e “Selma: Luta por Igualdade”, o ator é um nome proeminente na indústria e sempre surpreende pelo seu talento incomum, versátil e envolvente. Foi bem cruel que a Academia tenha categorizado o ator na disputa ao Oscar como ator coadjuvante, disputando com seu colega de cena, já que a todo momento sua campanha foi pela indicação a melhor ator. Apesar disso, foi o primeiro longa-metragem a ter dois atores negros disputando na mesma categoria.

Filme: Judas e o Messias Negro

Direção: Shaka King

Ano: 2021

Gênero: Drama/Biografia/Suspense/Policial

Nota:10