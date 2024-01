3 filmes extraordinários que acabaram de chegar à Netflix e valem cada segundo do seu final de semana

Wild (2014), de Jean-Marc Vallée

Anne Marie Fox / Fox Searchlight

Baseado em uma história real, este filme inspirador segue a jornada de uma mulher em busca de redenção e autodescoberta. Após anos de comportamento destrutivo, perdas pessoais devastadoras e uma luta contra a dependência, ela toma uma decisão radical: embarcar em uma caminhada solitária de mais de mil milhas pelo Pacific Crest Trail. Sem experiência em caminhadas de longa distância, ela enfrenta não apenas os desafios físicos da trilha, mas também as tempestades emocionais de seu passado. A narrativa se desdobra através de flashbacks que revelam as lutas e os eventos que a levaram a essa jornada extrema. A beleza selvagem da trilha contrasta com a turbulência de suas memórias, criando um pano de fundo emocionante para sua busca por cura e força interior. O filme é uma celebração da resiliência do espírito humano e uma exploração sincera dos caminhos tortuosos que levam à superação e ao autoconhecimento.