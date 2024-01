3 bons filmes que acabaram de chegar à Netflix farão você querer ficar em casa no final de semana

Os Descendentes (2011), Alexander Payne

Divulgação / Fox Searchlight Pictures

Matt King, um advogado do Havaí, enfrenta uma crise pessoal e profissional. Com sua esposa Elizabeth em coma, ele se vê sozinho para lidar com suas duas filhas, a rebelde Alex e a problemática Scottie. A situação se complica com a pressão de vender as terras ancestrais da família, trazendo à tona questões éticas e emocionais. Neste drama, Matt navega entre o luto, os desafios de ser um pai solteiro e a responsabilidade de tomar uma decisão que afetará o futuro de sua família e o legado das terras. A jornada de Matt é uma mistura de dor, redescoberta e busca por um equilíbrio na vida tumultuada, revelando a complexidade das relações familiares e o peso das escolhas.