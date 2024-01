O filme fofinho da Netflix que marcou o ressurgimento das comédias românticas

Num edifício comercial em Nova York, dois estagiários se encontram nos corredores enquanto tentam agradar seus chefes tóxicos e abusivos. “O Plano Imperfeito”, uma comédia romântica dirigida por Claire Scanlon e escrita por Katie Silberman, traz Glen Powell, atual queridinho de Hollywood, no papel de Charlie, assistente de Rick (Taye Diggs), um bem-sucedido consultor financeiro. Na sala ao lado, Harper (Zoey Deutch) é uma estagiária que aspira escrever para o popular blog de sua chefe, a jornalista esportiva Kirsten (Lucy Liu).

Scanlon e Silberman capturam a voracidade do mercado de trabalho em Manhattan, comparável ao estilo de “O Diabo Veste Prada”, satirizando os ambientes caóticos profissionais. Rick e Kirsten são workaholics bem-sucedidos que usam sua autoridade para humilhar e explorar Charlie e Harper, seus assistentes recém-ingressos, forçados a se submeter aos empregos cruéis de seus superiores.

Diante dessa realidade, Charlie e Harper idealizam um plano para que Rick e Kirsten ocupem um ao outro, reduzindo a pressão sobre eles, especialmente nos momentos de lazer e nos finais de semana, quando são sobrecarregados com tarefas não urgentes nem importantes.

Explorados ao extremo, Charlie e Harper são os últimos a sair do escritório, raramente desfrutando de fins de semana livres. Inexperientes, eles acreditam que essa dedicação será recompensada com promoções, aprendizados e um currículo mais robusto. Scanlon, com sua experiência em comédias, transforma as crises enfrentadas pelos protagonistas em cenas hilárias e absurdas, facilmente relacionáveis para muitos.

O plano de Charlie e Harper para distrair Rick e Kirsten tem algum sucesso, especialmente após ficarem presos juntos no elevador e se reconectarem em uma partida de baseball, resultando em encontros românticos. No entanto, o filme direciona o verdadeiro romance para os protagonistas, Charlie e Harper, que, ao se intrometerem na relação de seus chefes, arriscam o sucesso de seu próprio empenho.

“O Plano Imperfeito” é uma experiência agradável de assistir, com Glen Powell e Zoey Deutch demonstrando uma química envolvente e carisma indiscutível. Já haviam compartilhado as telas em “That’s What I’m Talking About” de Richard Linklater. Os personagens enfrentam dificuldades amorosas, limitações financeiras e o desafio de equilibrar vida profissional e pessoal, tornando-se um retrato realista de jovens no mercado de trabalho.

O elenco de apoio inclui Pete Davidson, sempre autêntico com seu estilo único e humor natural, mantendo o interesse mesmo em papéis secundários, como Duncan, colega de apartamento de Charlie, que poderia ter recebido mais destaque e cenas.

“O Plano Imperfeito” é considerado o ressurgimento das comédias românticas nas telas após anos de monotonia na indústria. Scanlon oferece entretenimento leve, divertido e relaxante em uma produção que marca o retorno do gênero ao cenário cinematográfico.

Filme: O Plano Imperfeito

Direção: Claire Scanlon

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10