A inteligência artificial do ano

Fim de ano chegando e a gente se depara com várias listas de melhores do ano, melhores livros, séries, atores, retrospectiva do ano, fato do ano, palavra do ano e etcétera do ano. Em todas as listas, sejam quais forem, de alguma maneira a Inteligência Artificial é citada. As vezes até pedem para ela fazer a lista. Realmente não teve para ninguém, a IA dominou o ano de 2023 e dentre as Inteligências Artificiais, o ChatGPT foi o campeão de citações.

Eu tentei não entrar nessa onda, não baixei o ChatGPT e não o usei para escrever os meus textos. Nem esse texto que você está lendo agora, foi feito pelo ChatGPT. Digo isso, porque o ChatGPT foi tão utilizado em 2023 que se tornou uma espécie de Glúten dos textos. O autor agora tem que especificar no final de seus textos: “Não contém ChatGPT”.

Mas se eu não utilizei essa parada, outras pessoas próximas usaram. Foi o caso do meu sobrinho, que resolveu brincar com a ferramenta. Numa das suas pesquisas, ele resolveu perguntar sobre o Casseta & Planeta. E me mandou a resposta, que trazia essa definição do grupo Casseta & Planeta:

Eu fiquei bem preocupado com essa resposta do ChatGPT.

O ChatGPT começa dizendo que são 8 os integrantes do grupo. Sempre achei que eram 7, mas se o ChatGPT está dizendo… Talvez ele tenha incluído a Maria Paula nessa lista de integrantes do Casseta & Planeta, sempre a consideramos a oitava Casseta, mas como o ChatGPT não a cita depois, acho que não foi isso. Portanto, somos 8 e eu queria muito conhecer esse oitavo integrante, deve ser gente boa!

E logo em seguida outra informação que eu ignorava. Há 63 anos eu acho que o meu nome é Roberto Adler, mas estava enganado esse tempo todo. Ainda bem que o ChatGPT me avisou! E quem sou eu para discutir com o campeão das Inteligências Artificiais? Então preciso me acostumar com o meu nome verdadeiro que é Roberto Guilherme Vasconcelos Corrêa. Vou tratar de decorar esse nome, que é grande pra caramba, prestando atenção para o Corrêa, que não “i” e tem acento. Pensei em ir ao Cartório para mudar legalmente o meu nome, mas provavelmente o Cartório também deve ter consultado o ChatGPT e já deve ter mudado o meu nome. Só eu que não sabia.

O Claudio Manoel deve estar passando pelo mesmo problema, tentando se acostumar ao seu novo nome e o Helio Eduardo de la Peña Gomes também.

Pois é, essas revoluções tecnológicas são muito impressionantes mesmo. Como é que a gente conseguiu ficar tanto tempo sem saber coisas tão básicas como o próprio nome? Obrigado ChatGPT!