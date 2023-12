O filme da Netflix que é o queridinho e do momento e que todos estão comentando

Não é de hoje que se contesta o poder que têm as redes sociais de desagregar, quando propagam exatamente o contrário disso. Esse lugar de perdição, de desacertos, de caos, com o qual todos já nos deparamos em algum momento da vida pós-moderna, é onde florescem as tantas situações, vexatórias, burlescas, criminosas de “Desencaixados”, o drama urbano de Arjun Varain Singh, um diretor tão versátil quanto criterioso.

A história de um trio de jovens amigos algo devassados pelas falsas urgências da era digital fala de situações anômalas a que qualquer um pode ser exposto, refinando o corte para mulheres e homens de vinte e poucos anos, lutando por autonomia, por uma carreira, por fortuna. Nesse particular, o mundo de ilusões rosicleres dos aplicativos, dos perfis de influenciadores, de imagens aperfeiçoadas com filtros revela-se um adversário implacável.

A inconsistência das relações se traduz primeiro no vício em matches de Imaad Ali, 25 anos, que pula de cama em cama sem jamais sequer pensar em compromisso. Ele cita algumas das muitas parceiras, por tras de pseudônimos risíveis, nos shows de comédia stand-up que apresenta no bar de um amigo, angariando plateias cada vez maiores e mais hipnotizadas, por si só outro sintoma incontornável da inversão de valores que desafia-nos a todos.

Singh e os corroteiristas Rahul Nair eYash Sahai esticam um pouco a corda nessas sequências, malgrado o talento de Siddhant Chaturvedi segure o enfaro que começa a fermentar já no prólogo. Sua vítima mais recente foi Simran, a aspirante a atriz de Kalki Koechlin, sobre quem conversa com Ahana Singh, a melhor amiga interpretada por Ananya Panday, que divide com ele um bom apartamento num bairro tranquilo de Mumbai.

Entre Imaad e Ahana está Neil Pereira, o personal trainer pobre de Adarsh ​​Gourav, um ponto de fragmentação e atritos constantes, uma antena que capta a realidade de fora do mundinho abafado e irreal dos dois e a despeja no meio de suas vidas confortáveis. O diretor-roteirista confia ao personagem todas as boas surpresas de seu filme, com Adarsh ​​Gourav num papel bem semelhante ao Balram Halwai de “O Tigre Branco” (2021), de Ramin Bahrani, a exceção dos dentes novos.

Mesmo tendo estudado na mesma escola que os amigos endinheirados, Neil passa por todas as humilhações no caminho para estabelecer uma clientela que o apresente definitivamente ao mundo das celebridades e dos megaempresários, até que Lala, a blogueira vivida por Anya Singh, uma cliente e amante eventual inspira-lhe uma vingança que pode arrasá-lo para sempre. Tudo muito imprevisível, exatamente como a vida real.

Filme: Desencaixados

Direção: Arjun Varain Singh

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 8/10