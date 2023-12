Thriller com Ryan Phillipe na Netflix vai elevar seus níveis de adrenalina até o limite

“Summit Fever” é um filme radical escrito e dirigido por Julian Gilbey. Embora o orçamento seja desconhecido, fica claro que é modesto, o que não quer dizer que seja um malfeito. Rodado em Chamonix, na França, o longa-metragem acompanha uma dupla de amigos alpinistas, Michael (Freddie Thorp) e JP (Michel Biel), que se une a um grupo de aventureiros que pretende escalar a santíssima trindade dos Alpes suíços: as montanhas Eiger, Matterhorn e Mont Blanc.

Realista e deslumbrante, as cenas de escalada inclui panoramas das paisagens gélidas e intimidadoras. Julian Gilbey é um escalador desde meados de 2000 e também realizou outra obra cinematográfica relacionada ao tema, o “A Lonely Place to Die”. Segundo ele, seus filmes são baseados em experiências pessoais, embora nenhum reflita uma história completamente real e com personagens existentes. Mas ele pretende expor algumas experiências comuns do esporte e da cultura de escalada.

Os personagens de Gilbey também são uma representação dos alpinistas. Às vezes tão envolvidos em sua obsessão por chegar ao topo, que se esquecem que limites precisam ser respeitados. E no decorrer deste filme, vemos o que acontece exatamente quando aventureiros fazem coisas irresponsáveis. No meio de sua escalada, uma tempestade dificulta ainda mais o trajeto, colocando em risco as vidas dos alpinistas. Que me desculpem os odiadores de spoilers, mas pessoas morrem. E durante a empreitada, o filme se transforma em um thriller, onde qualquer um pode ser a próxima vítima da natureza, essa força implacável e sem compaixão. Muitas cenas angustiantes tomam conta da tela, nos levando ao limite da ansiedade.

Por outro lado, há também momentos de romance e melodrama. Michael perdeu recentemente a irmã, deixou seu trabalho comum e decidiu se entregar ao seu sonho mais irresponsável e se tornar um atleta. Em um momento crítico, é o “fantasma” da irmã que o motiva a despertar de seu sono e sobreviver. Hipotermia, quedas, traumas, avalanches e outras tragédias podem ocorrer a qualquer momento.

Gravar o filme no local foi perigoso. O diretor usou sua experiência para escolher os meses certos e mais seguros para levar sua equipe e os atores para as montanhas. Segundo Gilbey, o alpinismo é um esporte muito “lindo e puro”. Não há dúvidas que ele coloca as pessoas em um contato espiritual com a natureza e essa proximidade com a morte acaba a atraindo para muitos. Durante os primeiros dias de filmagens, um grupo de quatro pessoas morreu em uma avalanche. Um dos colaboradores do filme, Jake Holland chegou a desenterrar um corpo que foi coberto por neve e teve de retornar às filmagens apenas algumas horas depois.

O filme não apenas encapsula de forma eficaz os perigos reais do esporte, todas aquelas pessoas que participaram da produção realmente correram riscos. Ryan Phillippe, que interpreta Leo, foi treinado com um guia certificado pela Federação Internacional das Associações de Guias de Montanhas e teve de escalar e filmar a 12 mil pés do lado italiano do Mont Blanc.

Filme: Summit Fever

Direção: Julian Gilbey

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Drama/Aventura

Nota: 8/10