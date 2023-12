Filme de Clint Eastwood indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro está no Prime Video

“O Caso de Richard Jewell” é o penúltimo filme de Clint Eastwood, lançado em 2019. Uma adaptação da história real de Richard Jewell, um típico norte-americano branco e conservador, moralista, entusiasta de armas, caça e aspirante a policial, dedicando-se incansavelmente à realização do sonho de uma carreira na polícia. Um homem na faixa dos trinta anos, sofrendo de obesidade e morando com a mãe, Richard Jewell (Paul Walter Hauser) personifica tanto o padrão americano quanto o fracasso, pois, mesmo na vida adulta, luta para alcançar o sucesso tão valorizado na imponente, rica e capitalista América.

A trama se desenrola quando Jewell é contratado como segurança para os shows musicais nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Lá, ele detecta um homem deixando uma mochila suspeita sob as arquibancadas de um estádio repleto de centenas, possivelmente milhares de pessoas, todas se divertindo alheias ao alerta que Jewell, com seu treinamento em segurança, captou. Ao chamar a polícia, sua preocupação é inicialmente desconsiderada, porque Jewell não é levado a sério no meio policial. O julgamento é rápido: Jewell está apenas buscando atenção, exagera e se acha superior aos outros. No entanto, seus pressentimentos se provam certeiros quando a bomba realmente explode, causando a morte de duas pessoas e ferindo centenas.

Apesar de não ser amplamente reconhecido, a intervenção de Jewell evitou danos ainda maiores. A desconfiança inicial acerca de suas ações não impediu que ele afastasse parte do público e solicitasse a presença de um especialista em bombas, que, embora chegasse tarde demais, contribuiu para minimizar os estragos. Inicialmente aclamado como um herói que preveniu uma tragédia maior, Jewell experimenta uma rápida ascensão à fama e se torna um herói nacional. Contudo, essa narrativa otimista logo se transforma em pesadelo. A mesma imprensa que o glorificou vaza informações de que Jewell é o principal suspeito da polícia, acusado de planejar e colocar a bomba no local.

O filme de Clint Eastwood destaca como a vida do patriota conservador pode se tornar frustrante quando o sistema que ele idealiza como justo, soberano e defensor da liberdade, igualdade e direitos constitucionais se volta contra ele, praticamente destruindo sua existência. Ao mesmo tempo, Eastwood generaliza a irresponsabilidade da imprensa, culpabilizando-a pelo ocorrido com Jewell e ainda pintando a imagem da repórter Kathy Scruggs (Olivia Wilde), que vazou Richard como suspeito, como alguém que trocava sexo por informações. Uma maneira desleal de representar alguém que já morreu (em 2001), e não poderia se defender das acusações que o filme faz.

Baseado no livro “O Suspeito”, de Kent Alexander, à época procurador na Geórgia, e Kevin Salwen, editor do Wall Street Journal na década de 1990. Kathy Bates, que interpretou a mãe de Richard, Bobi, foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar por sua atuação no filme. Ela rouba o protagonismo da história com sua extraordinária e intricada interpretação em meio a tantos personagens encenados de forma caricaturesca. O filme é ótimo, mas Clint Eastwood se perde em seus ideais políticos ultradireitistas mais uma vez.

Filme: O Caso de Richard Jewell

Direção: Clint Eastwood

Ano: 2019

Gênero: Biografia/Drama/Policial

Nota: 9/10