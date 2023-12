A maior comédia romântica de todos os tempos, com Julia Roberts, está na Netflix

“Uma Linda Mulher” (1990), dirigido por Garry Marshall, é um filme que, à primeira vista, pode ser visto como uma simples história de amor. No entanto, ao mergulhar na narrativa, percebemos que é muito mais do que isso. O filme conta a história de Vivian Ward, interpretada brilhantemente por Julia Roberts, uma trabalhadora do sexo que acaba se envolvendo com o rico empresário Edward Lewis, papel de Richard Gere. Este enredo, que à primeira vista parece clichê, ganha uma nova dimensão através da direção astuta de Marshall e das atuações convincentes do elenco.

A narrativa é construída com uma mistura inteligente de romance e realismo. Julia Roberts brilha em seu papel, trazendo uma mistura de inocência e astúcia à sua personagem. O desenvolvimento de Vivian é notável; ela evolui de uma figura marginalizada pela sociedade para uma mulher confiante e independente. Richard Gere, como Edward, também entrega uma performance sólida, representando um homem de negócios bem-sucedido que, apesar de sua riqueza e poder, se encontra emocionalmente distante e desiludido.

A química entre Roberts e Gere é inegável e serve como a espinha dorsal do filme. A forma como seus personagens se relaciona, evoluindo de um arranjo de negócios para um relacionamento genuíno, é tanto crível quanto encantadora. O desenvolvimento de seu romance não se sente forçado, fluindo naturalmente e com uma sinceridade rara em filmes do gênero.

A direção de Marshall merece destaque. Ele equilibra habilmente os elementos de comédia, drama e romance, criando uma história que é tanto divertida quanto tocante. A cinematografia e a trilha sonora complementam a narrativa, imergindo o espectador na atmosfera do filme. As cenas icônicas, como a sequência de compras na Rodeo Drive, são tanto memoráveis quanto significativas para o desenvolvimento da história.

No entanto, “Uma Linda Mulher” não é sem suas falhas. Alguns críticos apontam para a representação superficial das realidades da vida das trabalhadoras do sexo e o otimismo excessivo do final. Estes são pontos válidos, mas não ofuscam a qualidade geral do filme.

Outro aspecto notável é a representação da transformação pessoal. Tanto Vivian quanto Edward passam por mudanças significativas ao longo do filme, desafiando as expectativas da sociedade e suas próprias autopercepções. Este aspecto dá ao filme uma profundidade inesperada, elevando-o acima de um mero conto de fadas moderno.

Em termos de legado, “Uma Linda Mulher” deixou uma marca indelével na cultura popular. O filme não só lançou Julia Roberts ao estrelato, mas também se tornou um ícone do gênero romântico. Sua influência pode ser vista em inúmeros filmes e programas de televisão que vieram depois.

Para concluir, “Uma Linda Mulher” é um filme que captura o coração e a imaginação. É uma história de amor, transformação e redenção que ressoa com o público mesmo décadas após seu lançamento. Enquanto apresenta algumas simplificações, seu charme, atuações estelares e direção habilidosa o tornam um clássico merecedor de sua reputação.

Filme: Uma Linda Mulher

Direção: Garry Marshall

Ano: 1990

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10