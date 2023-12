Filme na Netflix é dose de alegria que você precisa e vai espantar as preocupações e mau humor

Relações compulsórias nem sempre são serenas, prazerosas, então, de jeito nenhum. É impossível saber o que acontecer para além daqueles dez centímetros de parede à esquerda, à direita, acima e abaixo, ou por trás de inocentes cercas brancas e, em assim sendo, cada qual que se encarregue de tratar de sua própria vida, torcendo para que nunca surpreenda-nos o dia em que, no meio da noite, um cheiro de queimado não nos invada a janela depois que alguém chega exausto de um plantão e inventa de fritar um bife, alarmando todo o quarteirão.

“Vizinhos Nada Secretos” é uma mistura entre caótica e ordenada de subtramas, que se juntam sem que o espectador note. Greg Mottola acha um jeito de driblar o caráter eminentemente formulaico do que é contado até que o roteiro de Michael LeSieur entre na sua própria órbita, despertando sensações as mais díspares, todas genuínas.

Em filmes como este, é completamente plausível um casal de espiões ir parar no subúrbio de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, inspirando dúvidas apenas superficiais e mesmo assim, só depois do segundo ato. Enquanto isso, Mottola se detém na rotina de outro casal, o par de americanos tranquilos composto por Jeff e Karen Gaffney, que ao matricular os filhos, Mikey e Patrick, de Jack McQuaid e Henry Boston, num acampamento de verão, têm a casa só para si pela primeira vez.

A vidinha singular dos dois experimenta dias de ligeira fuga da obviedade, o que não vem a ser razão para que Jeff falte ao trabalho de gerente de Recursos Humanos de uma obscura empresa de produtos aeroespaciais, que o absorve por dias a fio nas reuniões a portas fechadas em seu escritório com colegas que atacam-se uns aos outros, deixando claro que aquele definitivamente não é o lugar mais indicado para se apostar a carreira. Karen, por sua vez, empenha-se no ofício de designer de interiores, no qual pode exercer sua obsessão por mictórios, ainda que tenha um único cliente.

Jeff e Karen decerto não veem problema algum em passar o resto da vida assim, recebendo do destino as migalhas que ele lhe apraz. Em que pese sua cômoda pacatez, eles gostam de saber que agora têm por vizinhos um homem e uma mulher bonitos, esbeltos, bem-sucedidos e gentis o bastante para levar um suvenir feito em caseiro, dissipando assim pretensas más impressões que os decanos possam ter tido. Zach Galifianakis e Isla Fisher encarnam essas figuras um tanto perdidas, à esperas dos bárbaros, com a convicção que torna o filme especialmente adorável. A entrada em cena de

Natalie e Tim, os Jones a que o título original faz alusão, leva a narrativa para a espiral de movimento e insânia que muda a ideia que tinham sobre si seu relacionamento, suas escolhas e a respeito de si mesmos, conforme se assiste na conclusão. Na outra ponta, Gal Gadot e Jon Hamm encabeçam as soluções que o diretor elabora para Jeff e Karen, até que a audiência pareça convencida que as duas duplas de personagens centrais viram uma na outra o que precisavam mudar.

A sequência em que o quarteto nada fantástico se depara com Scorpion (ou Bruce Springstine, a depender de quem seja o interlocutor), o gângster assumido por Patton Oswalt — e, o principal, como escapam dele — tarda a vir, mas redime os inúmeros vícios característicos de sitcoms em que maridos e suas esposas acham de lavar a roupa suja em público.

Filme: Vizinhos Nada Secretos

Direção: Greg Mottola

Ano: 2016

Gêneros: Comédia/Ação

Nota: 7/10