As meias verdades

Eu gosto de assistir a debates sérios em canais de jornalismo, aqueles em que os jornalistas ficam lá sentados falando sobre política, economia, justiça e outros temas que eles dizem ser relevantes a gente acredita. Nesses debates os jornalistas desfilam tudo o que sabem, revelam que consultaram suas fontes, que nunca sabemos quem são e se são mesmo confiáveis, mas que sabem tudo sobre tudo. Acho legal assistir àqueles jornalistas super bem-informados discutindo os detalhes, os meandros, os bastidores das notícias que quase sempre serão desmentidas ou se revelarão fake-news duas edições depois.

Normalmente os jornalistas homens que participam desses debates procuram trajar ternos sempre muito comportados, em cores neutras, no máximo um azul escuro, mas quase sempre cinza ou preto. Também usam gravatas muito conservadoras. As jornalistas mulheres não têm esse código de vestimentas tão inflexível, mas procuram se vestir de maneira a não chamar muita atenção. E assim se comportam também os convidados, homens e mulheres, sempre muito bem trajados, ternos com muita credibilidade, vestidos muito confiáveis.

O problema vem na hora de os homens presentes, jornalistas ou convidados, escolherem as meias. Imagino o que eles devem pensar:

— Ah, já vesti esse terno careta, essa gravata chata, então foda-se a meia! Quem é que vai reparar nas meias?

E aí eles veem a oportunidade de calçar aquelas meias que compraram na viagem que fizeram a Machu Pichu ou ao Marrocos, meias coloridas, cheias de desenhos diferentes, meias vermelhas, azuis, rosas e lilases ou até com todas essas cores ao mesmo tempo. E quando os jornalistas se sentam, a calça sobe e as suas meias maneiras, coloridonas, tomam a frente da cena. É nesse momento que eu não consigo mais prestar atenção as opiniões, as fontes, as informações exclusivas, aos bastidores, as teses incríveis que eles têm para expor. Eu só presto atenção nas meias! Só consigo enxergar as meias com desenhos de lhamas ou com quadrados e losangos coloridos e quando eu vou ver, o programa já está acabando e eu não consegui entender melhor o que se passou na política, na economia ou na justiça do mundo. Só consigo ter opinião sobre as suas meias!