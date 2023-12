Recordista de bilheteria, primeiro filme protagonizado por John Cena está na Netflix

“The Marine” é um teste. Se você conseguir superar o primeiro ato do filme, terá o que uma produção dessa natureza costuma oferecer: sequências marcadas por bem-coreografadas lutas de contato direto, sangue, suor, perseguições. Entretanto, se a introdução prolixa demais, com flashes de uma guerra já tragada pela bruma corrosiva do tempo, um anti-herói injustiçado que volta a casa e se reencontra com a mulher, quando começa um idílio meio atabalhoado que vira uma desditosa viagem, aí, é melhor buscar um prazer menos transitório.

John Bonito repete uma porção de clichês até harmonizar o roteiro de Alan B. McElroy e Michelle Gallagher, dando origem a um resultado vacilante, mas que entretém, graças à afinação do elenco, que erra a mão algumas vezes, mas que sabe muito bem o que faz ali — do contrário, o trabalho inaugural de Bonito não teria frutificado em outros três longas, ainda que a figura do protagonista se dilua um tanto.

John Triton era um dos soldados mais aplicados na Guerra do Iraque. Protegido sob o codinome de Fantasma 2, Triton chega à base da Al Qaeda em Tikrit, a 170 quilômetros de Bagdá, e recebe o comando de não atacar os terroristas que fazem alguns companheiros reféns. Ele espera até que a tensão arrefeça, naqueles instantes em que um segundo se dilata para além da eternidade, e resolve agir, salvando os colegas de batalhão e dando conta sozinho de uma horda de teocratas perversos.

Lamentavelmente, a bravura patriótica de Triton não amolece o coração de seus superiores e ele recebe por prêmio a exoneração, sob a contraditória justificativa de ter botado a vida dos outros homens em risco. Ele recolhe os cacos da dignidade ferida e vai ao encontro da mulher, Kate, quando John Cena e Kelly Carlson encarnam a breve pausa romântica da história.

Ao mesmo tempo que o casal decide lançar-se numa viagem de destino meio incerto e sem hora para terminar, a gangue de Rome, o vilão caricato de Robert Patrick, executa o assalto de onde tira doze milhões de dólares em diamantes, episódio que acaba por devolver Triton ao seu verdadeiro mundo, na esteira de uma demissão por um tumulto com um cliente mentalmente perturbado na breve passagem como segurança de shopping.

O bando de Rome abastece o carro com que fogem num posto isolado, todos receosos quanto à operação degringolar num banho de sangue por causa de uma eventualidade qualquer, o que vem a acontecer. A conversa amistosa com um policial que também punha combustível na viatura desestabiliza um subordinado do gângster, que executa o tira e instala o caos com o sequestro de Kate. Triton, naturalmente, não deixa barato e o todo o restante do enredo gira em torno da vingança do ex-fuzileiro, que recupera a esposa, mas não se livra de um ímpeto extra por reparação, o que faz a trama pesada e repetitiva, por mais que Cena demonstre algum carisma nesse ofício tão peculiar. “The Marine” diverte, mas exige boa dose de paciência de não iniciados. Eis uma ótima definição para este trabalho de Bonito.

Filme: The Marine

Direção: John Bonito

Ano: 2006

Gênero: Ação

Nota: 7/10