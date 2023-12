O melhor filme de suspense da história do cinema brasileiro está na Netflix

“O Lobo Atrás da Porta”, um filme dirigido pelo paulista Fernando Coimbra e lançado em outubro de 2013, consegue capturar com extraordinária precisão a essência de um crime que sacudiu o Brasil nos anos 60, mais precisamente o Rio de Janeiro e a Zona Norte. A história, inspirada na realidade de Neyde Maria Maia Lopes, uma jovem de 23 anos envolvida em um caso amoroso com um homem casado, culmina em um ato de vingança sombrio e trágico. Coimbra habilmente mescla elementos da realidade com ficção, criando um enredo que ressoa tanto com a atualidade quanto com o passado.

A trama desenrola-se em torno de Rosa Maria Corrêa, vivida pela talentosa Leandra Leal. Rosa, uma jovem de 22 anos, reflete a imagem de Neyde, mas difere em sua beleza quase angelical. O filme marca a estreia de Coimbra como diretor de longa-metragem e ilustra a jornada de uma mulher aparentemente doce e submissa, que se transforma de forma inesperada e aterradora. A narrativa ganha impulso quando Rosa encontra Bernardo, interpretado por Milhem Cortaz, um fiscal de trens cujo interesse por Rosa evolui de uma perseguição literal para uma conexão intensa e problemática.

Além da atuação convincente de Leal, o filme se destaca pela performance de um elenco bem escolhido e afinado, incluindo Fabíula Nascimento, Juliano Cazarré e Thalita Carauta. A narrativa é impulsionada por diálogos autênticos e naturais, lembrando o estilo de Nelson Rodrigues, e mantém o público engajado em cada reviravolta da trama. O relacionamento entre Rosa e Bernardo é complexo, oscilando entre a harmonia e a tensão, culminando na revelação de Rosa como a verdadeira antagonista da história.

O filme aborda o desenvolvimento psicológico de Rosa, uma mulher traída e humilhada, cujo desejo de vingança a leva a um ato inimaginável contra Clara, a filha de Bernardo e Sylvia. A decisão do diretor de evitar o sensacionalismo e as cenas explícitas de violência é louvável, preferindo uma abordagem mais refinada e elegante, reminiscente dos mestres do thriller psicológico como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick e Brian de Palma.

As locações reais, incluindo o Morro da Providência, Marechal Hermes e a Baixada Fluminense, adicionam autenticidade à narrativa. Coimbra demonstra uma atenção meticulosa aos detalhes, utilizando-se de técnicas cinematográficas eficazes, como enquadramentos cuidadosamente escolhidos e uma montagem habilidosa. “O Lobo Atrás da Porta” se destaca por sua capacidade de explorar os aspectos mais sombrios da natureza humana, revelando como qualquer pessoa pode ser levada ao extremo sob circunstâncias de humilhação e abuso.

“O Lobo Atrás da Porta” é uma obra cinematográfica que consegue ser ao mesmo tempo um retrato fiel de um crime notório e uma exploração profunda da psique humana. Com uma narrativa cativante, atuações poderosas e uma direção habilidosa, o filme se estabelece como uma peça significativa na cinematografia brasileira, merecedora de reconhecimento e análise.

Filme: O Lobo Atrás da Porta

Direção: Fernando Coimbra

Ano: 2013

Gênero: Suspense/Drama

Nota: 9/10