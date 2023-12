Último dia para ver na Netflix o filme que foi indicado a 8 Oscars e é considerado um dos mais brutais do cinema

Ao adentrar o universo de “Sangue Negro”, o espectador é transportado para uma viagem cinematográfica deslumbrante, repleta de paixões fervilhantes e conflitos acirrados. Sob a direção habilidosa de Paul Thomas Anderson, o filme se desdobra como um épico moderno, explorando a ascensão e queda de Daniel Plainview, magistralmente interpretado por Daniel Day-Lewis. Este personagem, um minerador transformado em magnata do petróleo, é a personificação da ambição desenfreada e da impiedosa determinação.

Day-Lewis, cuja performance aqui lhe rendeu o Oscar de melhor ator, traz uma profundidade impressionante ao personagem. Suas nuances e transformações ao longo da narrativa, do minerador esforçado ao magnata do petróleo implacável, são capturadas com uma intensidade visceral que se torna a espinha dorsal do filme. Esta transformação é acompanhada por uma fotografia impressionante, cortesia de Robert Elswit, cujo trabalho meticuloso na captura de ambientes e emoções lhe garantiu um Oscar. A escolha de filmar em película, evitando intermediários digitais, confere ao filme uma textura rica e uma atmosfera palpável.

A narrativa se desenrola em meio à corrida do petróleo na Califórnia do início do século 20, onde Plainview encontra seu antagonista em Eli, um pastor carismático e manipulador, interpretado com fervor por Paul Dano. A interação entre esses dois personagens é um estudo fascinante de poder, religião e capitalismo. A relação de Plainview com seu filho adotivo, H.W., acrescenta uma camada adicional de complexidade emocional ao enredo, revelando as facetas mais sombrias da ambição humana.

“Sangue Negro” não é apenas uma história de ganância e poder; é uma meditação sobre os custos humanos e ambientais da industrialização. A metáfora do petróleo, o “sangue negro”, permeia a narrativa, simbolizando tanto a fonte de riqueza quanto o agente de destruição. A performance de Day-Lewis, combinada com a direção magistral de Anderson e a cinematografia de Elswit, cria uma tapeçaria visual e emocional que permanece na memória do espectador muito tempo após os créditos finais.

O filme é um exemplo notável de cinema que desafia e envolve, uma obra que transcende o entretenimento para se tornar um comentário poderoso sobre a natureza humana e a sociedade. Com uma narrativa que é ao mesmo tempo íntima e épica, “Sangue Negro” é uma experiência cinematográfica que ressoa com a urgência de suas mensagens e a profundidade de suas performances. É, sem dúvida, um marco no cinema contemporâneo.

Filme: Sangue Negro

Direção: Paul Thomas Anderson

Ano: 2007

Gêneros: Drama/Épico

Nota: 10/10