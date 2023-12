Nenhum filme deste século vai emocioná-lo tanto: a mais bela e triste história de amor da Netflix

“Pérolas no Mar” de Rene Liu é uma jornada emotiva que acompanha Xiaoxiao e Jianqing. Inicialmente amigos, sua relação evolui em meio aos desafios da vida urbana de Pequim, marcada pela pobreza e sonhos fragmentados. O filme explora a ideia de amor como uma força resistente, mas não invulnerável às adversidades. Xiaoxiao, finalmente cedendo ao amor de Jianqing, descobre a dura realidade de que o amor, por si só, nem sempre é suficiente para superar as dificuldades da vida.

Enquanto isso, “Anna Kariênina” de Tolstói pinta um quadro sombrio do amor, enredado em convenções sociais e escolhas trágicas. A história de Anna, presa em um casamento infeliz e um romance condenado com Vronsky, destaca a dualidade do amor: sua capacidade de trazer alegria e, simultaneamente, causar destruição. Tolstói nos apresenta um amor que, apesar de sua intensidade, é vulnerável às pressões externas e internas, culminando em consequências devastadoras.

Ambas as narrativas desconstroem a noção idealizada do amor, enfatizando a importância das escolhas pessoais e a influência destas na formação do destino. Liu e Tolstói não apenas pintam retratos do amor, mas também da sociedade e dos desafios enfrentados pelos indivíduos dentro dela. “Pérolas no Mar” e “Anna Kariênina” são, assim, estudos sobre como as circunstâncias da vida podem moldar e, por vezes, desmantelar o amor.

Além disso, essas obras refletem sobre a cultura e a época em que estão inseridas. O cinema asiático, representado por “Pérolas no Mar”, traz uma abordagem única, misturando o drama intenso com a sutileza, enquanto “Anna Kariênina” encapsula as tensões e os dilemas da aristocracia russa do século 19. Esses contextos enriquecem as histórias, adicionando camadas de significado e ressonância cultural.

O amor, em ambas as obras, é apresentado como um fenômeno complexo e multifacetado, influenciado por uma gama de fatores externos e internos. A capacidade dessas histórias de provocar reflexão sobre a natureza do amor e as escolhas que definem nossas vidas é uma prova de seu poder e relevância atemporal. “Pérolas no Mar” e “Anna Kariênina” são, portanto, mais do que meras histórias de amor; são explorações profundas das emoções humanas e dos caminhos que escolhemos seguir.