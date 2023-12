Filme com Julia Roberts que acabou de estrear na Netflix é o mais visto da atualidade em 120 países

No epicentro de “O Mundo Depois de Nós”, dirigido pelo notável Sam Esmail, desdobra-se um enredo que captura a essência de uma sociedade à beira do colapso. Esta produção cinematográfica, adaptada do romance de Rumaan Alam, não se contenta em ser um mero retrato de um futuro distópico; ela escava profundamente, revelando as camadas ocultas da condição humana contemporânea.

Esmail, conhecido por sua abordagem única, destila em sua direção uma mistura de crítica social aguda e uma estética visual inebriante. A jornada de Amanda, interpretada pela carismática Julia Roberts, desvela um universo onde a apatia e o cinismo se entrelaçam com momentos de vulnerabilidade crua. Roberts, em uma atuação que se destaca em sua carreira, nos leva por um labirinto de emoções, onde cada expressão e gesto revelam mais do que palavras poderiam expressar.

A trama se intensifica com a entrada de G.H. Scott, vivido pelo talentoso Mahershala Ali, e sua filha Ruth, interpretada por Myha’la. Seus personagens introduzem uma dinâmica de tensão racial e cultural que desafia a aparente normalidade da família de Amanda. Ali e Myha’la entregam performances que são tanto poderosas quanto sutis, destacando a complexidade e a dignidade de seus personagens.

A cinematografia de Tod Campbell desempenha um papel crucial na construção deste universo. Suas escolhas visuais, desde a paleta de cores até a iluminação, criam uma atmosfera que oscila entre a beleza serena e a inquietante premonição de um desastre iminente. Cada quadro é uma pintura que fala volumes sobre o estado emocional dos personagens e o mundo em que habitam.

O filme, porém, vai além de suas realizações técnicas e artísticas. Ele nos confronta com questões urgentes de nosso tempo — o racismo latente, a desconexão com a realidade e a fragilidade do tecido social. Esmail, por meio do filme, nos força a encarar um espelho, não só para ver o que nos tornamos, mas também para contemplar o futuro que estamos construindo.

“O Mundo Depois de Nós” não se satisfaz em ser apenas uma narrativa de entretenimento. Ele serve como um catalisador para o pensamento crítico e a introspecção. Esmail, com maestria, tece uma história que não somente captura a imaginação, mas também agita a consciência.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10