Amor proibido: o romance extraordinário com Timothée Chalamet que você ainda não viu no Prime Video

Distribuído pela A24, o filme de estreia de Elijah Bynum “Noites Quentes de Verão” é uma mistura cool, nostálgica e sombria com Timothée Chalamet, que narra a aventura de Daniel, um garoto fracassado, que é enviado por sua mãe para passar o verão com a tia em Cape Cod, Massachusetts. Inesperadamente, ele acaba se tornando uma espécie de príncipe do crime ao lado do garoto rebelde da cidade, Hunter (Alex Roe). Ambientado no início dos anos 1990, o longa-metragem traz uma atmosfera saudosista e traça os paradoxos entre os dois tipos de pessoas que frequentam a pitoresca costa turística americana do lado atlântico, nas proximidades de Boston e Nova York.

A A24 é atualmente a produtora e distribuidora de maior destaque nos Estados Unidos, sendo que seus filmes têm sido amplamente considerados por críticos os melhores do mercado. Parece um pouco irônico que tenha sido ela a acolher o longa-metragem de Bynum, que após ter o roteiro apresentado para negociação em Hollywood, entrou para a lista negra. Ou seja, era um filme que nenhum estúdio, produtor ou distribuidor queria ter qualquer relação com ele.

Felizmente, o destino o encaminhou para a Imperative Entertainment. Bynum, que não havia estudado cinema e nunca fez um filme antes em toda sua vida, teria que se virar com um orçamento na casa dos 250 mil dólares. Parecia algo impossível de realizar, mas o resultado foi mesmo surpreendente. “Noites Quentes de Verão” não tem cara de baixo orçamento. Na verdade, é visual e intelectualmente estiloso, com boas atuações, um roteiro interessante e bastante ousado e confiante, que demonstra muito bem suas intenções.

Narrado por um garoto de 13 anos que sequer faz parte do núcleo da história, ele parte de uma lembrança de algo que marcou permanentemente Cape Cod, já deixando os espectadores curiosos e intrigados. Durante o verão, a cidade é tomada por turistas abastados que possuem casas de praia e seguem o estereótipo do Old Money, sugando toda a beleza e vitalidade do lugar durante sua passagem e esvaziando a região ao final da temporada. Mas há também a população da cidade, formada de trabalhadores comuns, que veem suas ruas, praias e comércios tomados por estranhos uma vez ao ano. Daniel não é nenhum dos dois. Magricelo e com cara de nerd, ele está completamente deslocado naquele lugar, mas atrai os olhos de Hunter, o traficante bonitão da cidade.

À princípio, Daniel ajuda Hunter ao esconder suas embalagens de maconha de um policial. Depois, ele se oferece para vender também. Aos poucos, Daniel demonstra verdadeiro talento para estratégia de vendas e consegue um fornecedor que irá ajudá-los a abastecer compradores no atacado. Não demora para que a dupla comece a ganhar muito dinheiro.

Enquanto isso, Daniel se apaixona por McKayla (Maika Monroe), a garota mais desejada da cidade. Ela é uma espécie de figura mitológica inalcançável, que alimenta a imaginação dos garotos, ilude os que nunca terão uma chance com ela e parte o coração de todos com quem já se relacionou. Daniel parece uma presa fácil para McKayla, que o seduz sem intenções de realmente dá-lo uma chance. No entanto, Daniel tem uma espécie de confiança e inteligência que acaba ajudando-o a conseguir tudo o que quer. Aos poucos, ele encontra coragem para desafiar McKayla e deixá-la igualmente atraída por ele. O problema é que ela é irmã de Hunter, que pediu para que Daniel ficasse longe dela. Então, ele precisa manter sua relação com a garota escondida de seu parceiro de crime e melhor amigo.

Conforme amadurece como homem, os negócios de Daniel e Hunter vão cada vez melhor, assim como seu relacionamento com McKayla. Mas as coisas também se tornam gradualmente mais complicadas, sombrias e sérias, exigindo decisões que podem colocar tudo a perder. Então, o que parece ser apenas mais um filme sobre se tornar um homem, vira uma jornada bem obscura e diferente de tudo que já vimos em outras histórias. Este verão deixará marcas permanentes em Cape Cod e em Daniel.

Filme: Noites Quentes de Verão

Direção: Elijah Bynum

Ano: 2017

Gênero: Policial/Drama/Romance

Nota: 9/10