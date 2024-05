O divertidíssimo thriller de ação que foi sucesso de bilheteria, com Brad Pitt, na Netflix

Do realizador Doug Liman, cujo currículo inclui “Swingers: Curtindo a Noite”, “A Identidade Bourne” e “No Limite do Amanhã”, “Sr. & Sra. Smith” aparece como um filme de ação meticulosamente concebido para cativar o público nas salas de cinema em 2005. A dupla de protagonistas, composto por John e Jane Smith, é habilmente personificado por Brad Pitt e Angelina Jolie, marcando a estreia do casal nas telas.

Em uma entrevista reveladora, Liman compartilhou que sua experiência anterior com “A Identidade Bourne” o levou a romantizar o universo dos agentes secretos, mas foi com “Sr. & Sra. Smith” que ele encontrou espaço para explorar a verdadeira heroína: a estabilidade matrimonial.

A trama acompanha a saga de John e Jane, que, sem o conhecimento um do outro, atuam como agentes de organizações secretas. O enredo ganha complexidade quando são designados para eliminar mutuamente, o que desencadeia a descoberta de suas identidades reais. Com um casamento de cinco anos em declínio, o casal mantém as aparências em sua vida suburbana, enquanto secretamente cumpre missões perigosas.

A produção de “Sr. & Sra. Smith” enfrentou inúmeros obstáculos, desde múltiplas revisões de roteiro até a complexidade das agendas dos atores, passando por mudanças no elenco e um orçamento excedido. Apesar das adversidades, o filme, estrelado por duas das maiores estrelas da época, arrecadou quase meio bilhão de dólares nas bilheterias mundiais, superando as expectativas iniciais.

Antes de Pitt e Jolie, Nicole Kidman estava inicialmente cotada para o papel de Jane, mas sua saída do projeto levou Pitt a reconsiderar sua participação. Outras atrizes consideradas incluíam Cate Blanchett e Eva Green. Para o papel de John, nomes como Johnny Depp e Will Smith foram contemplados, até que a confirmação de Jolie no elenco finalmente garantiu a participação de Pitt. Ambos os atores receberam um cachê substancial de 20 milhões de dólares pelo filme.

Apesar dos clichês típicos de Hollywood e da trama relativamente simples, “Sr. & Sra. Smith” foi elevado pelo talento de Liman, que imprime sua marca no filme com sua expertise no gênero. O resultado final, embora tenha sido influenciado pelas demandas comerciais dos produtores, ainda reflete a visão singular do diretor.

O filme oferece sequências de ação eletrizantes e uma dose certa de humor para aliviar a tensão, proporcionando ao público uma experiência de entretenimento envolvente. Visualmente cativante e misterioso, o filme destaca-se também pela química palpável entre Pitt e Jolie, que contribuem para a autenticidade e sensualidade das interações do casal na tela.

“Sr. & Sra. Smith”, na Netflix, não busca profundidade, mas sim oferecer uma fuga da realidade, com adrenalina e prazer visual garantidos para os espectadores que buscam uma experiência cinematográfica estimulante.

Filme: Sr. e Sra Smith

Direção: Doug Liman

Ano: 2004

Gênero: Ação / Romance

Nota: 7/10