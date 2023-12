3 filmes novos na Netflix que valem cada centésimo do seu tempo e farão você ficar em casa no final de semana

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail

Divulgação / Netflix

Neste suspense apocalíptico dirigido por Sam Esmail, a história se desenrola em torno de Amanda e Clay, interpretados por Julia Roberts e Ethan Hawke, que decidem alugar uma luxuosa casa para um fim de semana com os filhos, Archie e Rose. O que começa como um retiro familiar ideal rapidamente se transforma em algo sinistro quando dois estranhos, G.H. e sua filha Ruth, interpretados por Mahershala Ali e Myha’la Herrold, aparecem inesperadamente. Eles trazem consigo notícias perturbadoras de um ataque cibernético e reivindicam a propriedade da casa, procurando refúgio. Com um cenário crescente de tensão e incerteza, o filme explora como as duas famílias são forçadas a coexistir diante de um desastre iminente. A narrativa se intensifica à medida que a atmosfera se torna mais ameaçadora, mergulhando na dinâmica das relações humanas em uma situação de crise. Baseado no livro “Leave the World Behind” de Rumaan Alam, o filme aborda temas como confiança, sobrevivência e a reação humana diante do desconhecido, prometendo ser um thriller envolvente.