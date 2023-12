O filme mais esperado e perturbador de 2023, com Julia Roberts, acaba de estrear na Netflix

“O Mundo Depois de Nós”, sob a direção lúcida de Sam Esmail, é uma obra cinematográfica que transcende o mero entretenimento, posicionando-se como um espelho social profundo. Esmail, habilidosamente, entrelaça as linhas da ficção distópica com as duras realidades do presente, criando um diálogo entre o mundo de sua criação e o nosso. Seu estilo de direção é meticuloso e perspicaz, capturando a complexidade das emoções humanas em face do desconhecido e do caótico.

A narrativa do filme é reforçada por uma abordagem que não teme abraçar questões polêmicas, como o racismo e a desintegração moral da sociedade. Esmail não apenas conta uma história; ele a dissecada, revelando camadas de significado e provocando reflexões profundas no espectador.

Julia Roberts, no papel de Amanda, é a personificação da complexidade e contradição humana. Sua interpretação vai além da representação superficial de uma mulher desiludida com a vida; ela traz uma nuance e profundidade que dá vida ao seu personagem de maneira crível e tocante.

Roberts navega com destreza o espectro emocional de Amanda, desde sua apatia cínica até momentos de vulnerabilidade quase palpável. Seu desempenho é um estudo sobre o descontentamento humano, destacando-se como um ponto alto na sua carreira. Ethan Hawke, como Clay, oferece um contraponto intrigante, uma presença quase etérea que serve para realçar as complexidades da personagem de Roberts. Hawke consegue entregar uma performance que, embora discreta, é fundamental para o equilíbrio da narrativa, destacando a tensão subjacente no filme.

Mahershala Ali, como G.H. Scott, e Myha’la, no papel de Ruth, adicionam uma dimensão essencial à história. A entrada deles na trama é um ponto de virada, trazendo à tona as fissuras e preconceitos latentes da família de Amanda. Ali e Myha’la entregam atuações magistrais, capturando a dignidade e complexidade de seus personagens com uma autenticidade que desafia o espectador a confrontar seus próprios preconceitos e concepções. A interação entre suas personagens e a família de Amanda é carregada de tensão, mas também de possibilidades de compreensão e empatia, criando um diálogo crítico sobre raça e privilégio.

A cinematografia de Tod Campbell é outro elemento que eleva “O Mundo Depois de Nós” a um patamar superior. Campbell utiliza a luz, a cor e a composição de forma a intensificar o impacto emocional das cenas. Seu trabalho é uma coreografia visual que oscila entre a beleza e o desconforto, mantendo o espectador imerso na atmosfera do filme.

A paleta de cores escolhida reflete a complexidade da narrativa, com tons mais frios e escuros que contrastam com momentos de luz e clareza, simbolizando as oscilações emocionais e morais dos personagens.

“O Mundo Depois de Nós” não é apenas uma representação artística do apocalipse; é uma lente através da qual vemos nossos medos, preconceitos e a fragilidade de nossa existência. Esmail não se limita a contar uma história; ele nos convida a refletir sobre nossa própria humanidade, nossos valores e sobre o mundo que estamos moldando para o futuro. Em resumo, é uma obra que não apenas entretém, mas também provoca e questiona, deixando um eco duradouro em sua audiência.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10