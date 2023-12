Com Julia Roberts e Ethan Hawke, filme mais aguardado de 2023 acaba de chegar à Netflix

Em “O Mundo Depois de Nós”, suspense dirigido e adaptado por por Sam Esmail do romance de Rumaan Alam, publicado em 2020, duas famílias de Nova York enfrentam o fim do mundo. Amanda (Julia Roberts) é uma executiva de publicidade casada com o professor de universidade Clay Sandford (Ethan Hawke). Eles possuem um casal de filhos, o adolescente indiferente Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie), uma menina de rosto excêntrico que facilmente seria escalada para um terror de Ari Aster. Eles são uma família de classe média, moradora do Brooklyn que vive confortavelmente.

Eles saem de férias para uma casa luxuosa em um lugar remoto. Amanda expressa um certo desprezo pela humanidade e quer passar alguns dias o mais isolada possível. O anúncio de aluguel da casa promete um lugar perto o bastante da cidade para ter acesso a mercados, mas distante o suficiente para não ver os vizinhos. A família se instala na mansão de decoração impressionante mas fria, sem retratos ou qualquer sinal de que pertence a uma família feliz. Em um dia de praia, os Sandford vêem um navio de carga tombar na costa. Um homem no estacionamento do mercado (em uma participação especial de Kevin Bacon) abastece a carroceria de seu carro com várias garrafas de água mineral e comida enlatada. Amanda acha estranho, mas ignora. O mundo está diferente, mas eles retornam impassíveis para sua mansão alugada como se nada estivesse acontecendo.

Durante a madrugada, alguém bate na porta. É G. H. Scott (Mahershala Ali), proprietário da casa, e sua filha Ruth (Myha’la), que acabam de voltar de uma apresentação da orquestra e pedem para passar a noite na mansão. A justificativa é que um blecaute atingiu toda a região, e G.H., que tem um problema na perna, não conseguiria subir as escadas até o apartamento. Amanda está bastante incomodada. Não apenas porque precisa dividir o teto com desconhecidos, mas há algo mais profundo em seu descontentamento. G.H. e Ruth são negros. Há uma tensão racial impronunciada. Ela acha difícil de acreditar que essas pessoas sejam tão ricas e donas de uma propriedade tão suntuosa. Mas Clay acalma os ânimos de todos e os convence que é mesmo melhor todos irem dormir, porque as ideias ficarão mais claras no amanhecer.

No dia seguinte, o caos se instala completamente. Sem sinal de tevê, telefone ou internet, durante alguns segundos Amanda recebe notificações falando sobre um possível ataque hacker. G.H. vai até a casa vizinha checar as coisas e encontra um cenário caótico. Aviões despencaram do céu no mar. Clay tenta notícias na cidade, mas avista um drone espalhando folhetos com escritas de “morte à América”. Um ruído ultrassônico assusta a todos. As coisas parecem piorar e a tensão é crescente.

A fotografia de Tod Campbell toma tons mais vibrantes quando algo ruim está acontecendo. Um close que se afasta rapidamente é uma forma de deixar os espectadores ainda mais neuróticos. Panoramas catastróficos, mas não explícitos demais, sugerem o mal sem mostrá-lo. O mundo está sendo destruído aos poucos, através de meios de comunicação cortados e radiação. É uma guerra invisível.

Desconfortável e indigesto, o filme de Esmail nos confronta sobre que tipo de pessoas seríamos diante de algo tão fora de controle e repentino, ainda que pareça algo tão próximo e plausível. Ainda, sobre que tipo de planeta estamos construindo para um futuro que parece cada vez mais bater à porta.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10