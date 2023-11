Não perca: assista ao romance épico com Elle Fanning na Netflix no último dia disponível e aproveite cada segundo

A figura icônica de Mary Shelley, imortalizada como a mãe literária de “Frankenstein”, é reimaginada na tela por Haifa Al-Mansour em “Mary Shelley”. Esta cinebiografia tece uma narrativa que transcende as fronteiras do convencional, apresentando uma jovem escritora britânica do século 19, cuja genialidade ressoou através dos séculos, influenciando inúmeras gerações.

Em meio à efervescência da Revolução Industrial e os ecos do Romantismo, o filme desvela Mary como uma figura de destaque em um cenário dominado por homens, onde sua voz e talento emergem com uma força inabalável. Elle Fanning, encarnando Mary, traz uma dimensão de delicadeza e resiliência, embora alguns possam argumentar que a complexidade e o espírito rebelde de Shelley poderiam ter sido mais intensamente explorados.

Al-Mansour, com um olhar atento e uma direção que equilibra sutileza e força, retrata a relação tumultuada entre Mary e Percy Bysshe Shelley, interpretado por Douglas Booth, com uma intensidade palpável. Percy, um espírito livre e conturbado, surge como uma influência tanto libertadora quanto opressiva na vida de Mary, um paradoxo que a cineasta habilmente explora.

O roteiro de Emma Jensen evoca as vicissitudes da vida de Mary Shelley, desde sua relação desafiadora com seu pai, William Godwin, até os momentos decisivos em Genebra, onde, cercada por figuras como Lord Byron e John William Polidori, Mary deu vida ao seu monstro icônico. Essa cena, imortalizada na história literária, é retratada não apenas como um ponto de virada criativo, mas como um manifesto da capacidade de Mary de quebrar barreiras e moldar seu próprio destino.

O filme também mergulha nas profundezas da psique de Mary, explorando como sua criação, “Frankenstein”, reflete não apenas suas lutas pessoais, mas também sua visão penetrante da sociedade e da humanidade. A obra é apresentada não somente como um conto de terror, mas como uma profunda reflexão sobre a vida, a morte e as paixões humanas, um espelho das lutas internas e externas de sua criadora.

“Mary Shelley”, mais do que uma biografia, é um estudo sobre a arte de transcender as adversidades e de redefinir o papel do indivíduo em uma sociedade em transformação. Al-Mansour, rompendo fronteiras como a primeira diretora saudita em Hollywood, homenageia outra mulher pioneira, Mary Shelley, cujo legado perdura como um testemunho do poder da criatividade e da coragem femininas.

Filme: Mary Shelley

Direção: Haifa Al-Mansour

Ano: 2017

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 8/10