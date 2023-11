Os 10 filmes mais vistos do momento na Netflix

Adentremos o fascinante universo do streaming, onde as telas se tornam janelas para narrativas que capturam corações em todos os cantos do planeta. Nesta era da informação instantânea, o Flixpatrol emerge como o guia confiável para desvendar os segredos das preferências cinematográficas ao redor do mundo. Prepare-se para uma viagem cinematográfica global, pois revelamos os dez filmes mais assistidos na Netflix neste momento, segundo os números mágicos do Flixpatrol.

De intrigantes thrillers a emocionantes dramas, a lista está repleta de histórias que transcendem fronteiras, cativando espectadores em uma dança encantadora de luz e sombras. Embarque conosco nesta jornada pelos filmes que capturam a imaginação do mundo, uma tela por vez.

Destaques para “Leo”, de 2023, de Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim; “Última Chamada Para Istambul”, de 2023, de Gonenc Uyanik; e “O Melhor Natal de Todos!”, de 2023, de Mary Lambert. Os títulos estão organizados de acordo com o mais visto para o menos

Leo (2023), Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim Divulgação / Netflix Com 74 anos, Leo, um antigo lagarto de estimação, enfrenta uma crise de idade que o leva a desejar abandonar sua jaula de longa data em uma escola infantil para finalmente viver sua liberdade. Ele planeja fugir durante um de seus rodízios semanais, em que ele é designado a viver sob os cuidados de diferentes alunos de 5º anos. No entanto, ele se vê imerso em uma nova jornada como terapeuta, oferecendo apoio e conselhos aos alunos peculiares da quinta série em sua sala de aula. Nessa reviravolta surpreendente, Leo descobre uma inesperada vocação, proporcionando momentos de reflexão e diversão enquanto ele próprio busca significado e propósito em sua última etapa de vida.

Última Chamada Para Istambul (2023), Gonenc Uyanik Divulgação / Netflix Serin e Mehmet cruzam seus destinos por acaso ao desembarcarem de um voo de Istambul para Nova York. Nos Estados Unidos, compartilham uma noite repleta de emoção, desejo e tentação, experimentando os melhores momentos de suas vidas juntos. Contudo, surge um dilema: ambos são casados. À medida que a história se desenrola, eles enfrentam a complexidade de suas escolhas, questionando se o destino lhes oferece uma segunda chance ou se estão destinados a lidar com as consequências de uma paixão proibida. Essa narrativa intensa explora os limites do amor e da lealdade em meio a uma cidade que, como pano de fundo, testemunha os conflitos internos de seus protagonistas.

O Melhor Natal de Todos! (2023), Mary Lambert Scott Everett White / Netflix Durante anos, Jackie tem enviado boletins natalinos ostensivos, acentuando cada conquista em sua vida impecável, o que deixa Charlotte, sua ex-colega de faculdade, se sentindo inadequada. No entanto, um golpe do destino coloca Charlotte e sua família na porta da casa de Jackie às vésperas do Natal. Determinada a desmascarar a suposta perfeição da vida de Jackie, Charlotte abraça a oportunidade. À medida que os eventos se desenrolam, segredos são revelados, e a fachada brilhante de Jackie começa a desmoronar. O encontro forçado entre as duas amigas revela verdades inesperadas sobre a complexidade da vida e a importância da autenticidade. À medida que o Natal se aproxima, Charlotte descobre que a verdadeira magia não reside na busca da perfeição, mas na aceitação sincera das imperfeições que tornam a vida verdadeiramente significativa.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Na obscuridade de um mundo amorfo e cruel, um assassino profissional navega pelo vazio de sua existência solitária e gelada. Sua vida é um ciclo constante de vigilância e violência, uma rotina que começa a desgastar sua psique à medida que ele se perde em sua própria mente perturbada. A calma que sempre foi sua aliada começa a falhar quando ele enfrenta uma série de erros não característicos de sua natureza metódica. Esse declínio o leva a uma colisão fatal com aqueles que o contrataram, e a caçada que se segue o arrasta por um mundo sem fronteiras, onde o estilo noir sangrento se entrelaça com a brutalidade de um homem que nunca conheceu o arrependimento, mas que agora deve enfrentar as consequências de seus atos.

História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas (2023), Jacques Toulemonde Vidal Divulgação / Netflix Mauricio Leal é um renomado cabeleireiro que deixou sua marca na alta sociedade colombiana. Originário de Cali, sua jornada começou humildemente, varrendo o chão de um salão de beleza. No entanto, seu talento excepcional o levou a abrir seu próprio negócio, catapultando-o para o estrelato em Miami antes de retornar triunfante a Bogotá. Cercado por celebridades, modelos e ricaços, Mauricio construiu seu império capilar com maestria, sua mãe, Marlene Hernández, sempre ao seu lado. Contudo, a trama se desenrola de maneira chocante quando Mauricio e sua mãe são encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. A primeira suspeita aponta para um possível homicídio seguido de suicídio, mas as evidências desafiaram essa narrativa. A pergunta que ecoa é: quem teria motivos para assassinar Mauricio, no auge de sua carreira?

O Grinch (2018), Yarrow Cheney e Scott Mosier Divulgação/ Universal Pictures

Grinch é um cínico rabugento, que vive uma vida solitária dentro de uma caverna tendo a companhia apenas de seu leal cachorro, Max. Com uma caverna repleta de invenções e engenhocas para suas necessidades diárias, o Grinch só vê seus vizinhos em Whoville quando fica sem comida. Todos os anos, no Natal, eles perturbam sua solidão tranquila com celebrações cada vez maiores, mais alegres e mais barulhentas. Quando os Whos declaram que vão tornar o Natal três vezes maior este ano, o Grinch percebe que só há uma maneira de ele ganhar um pouco de paz e sossego: ele deve roubar o Natal.

Nos Vemos em Vênus (2023), Joaquín Llamas Divulgação / Vertical Entertainment Dois jovens desajustados, Mia e Kyle, embarcam numa jornada inesperada pela Espanha, determinados a encontrar a mãe biológica de Mia. Enquanto exploram as pitorescas cidades da Andaluzia, o cenário romântico se torna um catalisador para revelações pessoais e conexões profundas. Em meio às descobertas sobre suas origens, a dupla percebe que a verdadeira essência da vida não reside apenas na busca por raízes, mas nas escolhas que moldam o presente e o futuro. O filme se desenrola como uma experiência cativante, entrelaçando o fascínio pela Espanha com as complexidades emocionais dos protagonistas. À medida que Mia e Kyle se apaixonam e enfrentam desafios, a narrativa sutilmente destaca a importância das relações humanas e da autodescoberta. O que começa como uma jornada de busca transforma-se numa reflexão inspiradora sobre o significado da vida e o poder de decisão que molda nosso destino.

Believer 2 (2023), Jong-Yeol Baek Divulgação / Superfiction Won-ho, um detetive destemido, arrisca tudo em sua busca para capturar o líder do vasto cartel de drogas conhecido como “Sr. Lee”. Ao realizar essa perigosa tarefa, ele se vê envolvido em um intricado relacionamento com duas figuras proeminentes da organização criminosa, Brian e Rak, cada uma representando um desafio único para Won-ho. Enquanto o detetive aprofunda suas conexões e desvenda os meandros do submundo, uma nova ameaça surge na forma da formidável e brutal Big Knife, adicionando uma camada de intensidade à já complexa teia de alianças e rivalidades. Em meio a jogos de poder e traições, Won-ho se vê no epicentro de uma luta pela supremacia, onde cada movimento estratégico pode determinar seu destino e o equilíbrio frágil entre justiça e corrupção.

Novos Ricos (2023), Julien Royal Xavier Baler / Netflix Enredado em uma teia de mentiras para conquistar a deslumbrante Stella e manter seu padrão de vida, Thiago mergulha cada vez mais em pequenas fraudes para sustentar a fachada. Quando as ilusões desmoronam, sua vida entra em colapso. No entanto, ao deparar-se com Stéphanie, que está prestes a conquistar fortuna com criptomoedas, Thiago vê uma oportunidade de ressurgimento. Ela poderia ser a resposta para todos os seus dilemas ou Thiago inadvertidamente se tornou discípulo de sua própria ruína? Em um jogo arriscado entre desejo, confiança e ambição, Thiago precisa decidir se a busca pela verdade o libertará ou se o aprisionará ainda mais nas teias das suas próprias escolhas.