As 6 estreias imperdíveis que chegam na Netflix nessa semana

Chronicle (2012), Josh Trank

Divulgação / Twentieth Century Fox

Andrew Detmer, seu primo Matt Garetty e o popular Steve Montgomery são três adolescentes de ensino médio. Andrew decide documentar sua vida cotidiana com uma câmera de vídeo, e as coisas tomam um rumo extraordinário quando os três amigos descobrem um misterioso objeto em uma cratera próxima. Ao investigarem a fonte da anomalia, o trio desenvolvem habilidades telecinéticas, permitindo-lhes mover objetos com a mente. Inicialmente, eles utilizam esses poderes para brincadeiras e diversão, mas com o tempo, os jovens começam a aprimorar suas habilidades e a enfrentar dilemas éticos sobre como usá-las. Andrew, em particular, enfrenta desafios significativos em sua vida pessoal, incluindo problemas familiares e abusos na escola. À medida que seus poderes crescem, ele se torna mais isolado e emocionalmente instável.