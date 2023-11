Baseado em livro que vendeu 30 milhões de cópias, filme com Mila Kunis na Netflix é indigesto e perturbador

Em meio às controvérsias e complexidades da vida, “Uma Garota de Muita Sorte” ressoa como um eco vibrante das dualidades humanas. A narrativa tecida por Jessica Knoll e transposta para as telas por Mike Barker, não se contenta em ser apenas um retrato; ela mergulha fundo na psique de sua protagonista, Ani FaNelli, interpretada com maestria por Mila Kunis.

Ani, uma figura emblemática de sucesso e determinação, carrega em si o peso de um passado tumultuado e sombrio. A trama oscila entre a luz e a sombra, explorando as facetas de uma mulher que aparentemente tem tudo, mas cuja alma é assombrada por eventos traumáticos. Seu engajamento profissional no jornalismo, onde a verve e astúcia das palavras a elevam, esconde um turbilhão emocional.

Barker habilmente entrelaça o presente de Ani com seu passado, revelando como as cicatrizes internas se formam e persistem. A personagem principal não é apenas uma vítima ou uma sobrevivente; ela é uma amalgama de forças e fraquezas, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que frequentemente se mostra cruel e intransigente. A relação com Luke, interpretado por Finn Wittrock, é mais do que um mero pano de fundo romântico; ela é um campo de batalha onde Ani enfrenta suas inseguranças e esperanças.

A abordagem do filme sobre temas como violência sexual e traumas psicológicos é feita com uma mão segura, evitando simplificações ou dramatizações exageradas. Ao mesmo tempo, a produção não foge de mostrar a realidade dura e muitas vezes injusta enfrentada por muitas mulheres. As interações entre Ani e Aaron Wickersham, vivido por Dalmar Abuzeid, são momentos de introspecção e revelação, onde a protagonista se vê confrontada com a necessidade de enfrentar seus demônios.

“Uma Garota de Muita Sorte” é um filme que desafia as expectativas, construindo uma narrativa que é ao mesmo tempo uma história de superação pessoal e um comentário incisivo sobre as complexidades das relações humanas e as injustiças sociais. Não é um filme que busca soluções fáceis ou finais felizes convencionais; é uma obra que convida o espectador a refletir sobre a resiliência humana diante das adversidades da vida.

Filme: Uma Garota de Muita Sorte

Direção: Mike Barker

Ano: 2022

Gêneros: Suspense/Drama

Nota: 9/10