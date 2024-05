O filme na Netflix que todo leitor assíduo deveria assistir

Celebridades muitas vezes não correspondem às nossas idealizações. Atribuímos à sua arte traços de personalidade que julgamos presentes. Acreditamos que são sempre românticas, geniais, sensíveis, semelhantes a nós mesmos, compreensivas, partilhando emoções similares às nossas. Na prática, a realidade é bem diferente. A arte frequentemente reflete um alter ego que raramente coincide com a pessoa real. Além disso, todos, sem exceção, têm dias ruins, ficam de mau humor, desejam momentos de solidão, não querem estar sob os holofotes constantemente. Pode ser frustrante abordar alguém admirado para conversar ou tirar uma foto e ser recusado, mas isso é comum. Os ideais são apenas fantasias.

No filme “Best Sellers”, dirigido por Lina Roessler e escrito por Anthony Grieco, disponível na Netflix, acompanhamos a história de Harris Shaw (Michael Caine), um escritor de oitenta anos com um vasto currículo de sucesso, mas que há muito tempo não publica nada. Lucy (Aubrey Plaza) é uma jovem herdeira de uma editora que precisa evitar a falência da empresa fundada por seu pai. Com um contrato não cumprido pelo renomado escritor Harris Shaw, ela decide procurá-lo pessoalmente para cobrar a dívida. Ela necessita que ele entregue um manuscrito, um rascunho, qualquer promessa que possa atrair o público literário. Um lançamento de sucesso poderia tanto salvar Shaw de perder sua casa devido à hipoteca quanto evitar a ruína da editora de Lucy.

“Best Sellers” é um filme previsível com um roteiro bastante linear, mas as atuações brilhantes de Michael Caine e Aubrey Plaza o elevam, evitando que seja um desperdício completo. Anunciado por Caine como seu último filme, “Best Sellers” não foi sua despedida das telas, já que ele participou de outros dois filmes após este. Felizmente, ainda não precisamos nos despedir de suas atuações elegantes. Plaza costuma interpretar personagens duronas e amarguradas, mas sua performance consegue manter nosso interesse. Aubrey tem uma presença hipnotizante, e qualquer filme com sua participação desperta meu desejo de assistir.

Outro ponto positivo de “Best Sellers” é a temática literária. Nunca me canso de filmes centrados em escritores, no universo literário, inspirados por livros ou baseados em obras publicadas. Esse sempre é um tema fascinante para mim. Talvez porque eu seja jornalista e adore escrever. Talvez porque realmente seja um tópico interessante de explorar.

Shaw reluta em lançar um novo trabalho, mas precisa desesperadamente impedir o banco de tomar sua casa. Além disso, ele é um alcoólatra, teimoso e rebelde, que sabota repetidamente os eventos da turnê meticulosamente organizada por Lucy para promover o novo livro. Ele é grosseiro com seus fãs, urina em um livro em público e incendeia uma livraria. Um antissocial inveterado e incontrolável, Shaw parece um caso perdido para Lucy.

O filme critica a geração tiktok, mais interessada em ser fã pelo modismo do que pelo esforço intelectual por trás do projeto. Satiriza a futilidade, os novos escritores de best-sellers, e um público mais atraído por camisetas com o rosto do artista e fotos para o Instagram do que pelo empenho do autor. “Best Sellers” oferece uma diversão agridoce ao espectador.

Filme: Best Sellers

Direção: Lina Roessler

Ano: 2021

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10