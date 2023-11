História de amor obsessiva e arrebatadora, baseada em livro de Annie Ernaux, está na Netflix e você ainda não viu

“Pura Paixão”, a adaptação cinematográfica do romance homônimo de Annie Ernaux, traz à tona a crua realidade dos encontros e desencontros amorosos. Sob a direção de Danielle Arbid, o filme imerge os espectadores na experiência tumultuada de Hélène, interpretada com intensidade por Laetitia Dosch, uma professora universitária que se vê enredada em um relacionamento ardente, porém torturado, com Aleksandr, papel de Sergei Polunin. A narrativa, enraizada em paixões efêmeras e desejos incoerentes, desdobra-se em Paris e Moscou, traçando o contorno de um amor marcado por obsessão e desespero.

O filme destaca-se por sua abordagem visceral e explícita da paixão, retratando o sexo não apenas como um ato físico, mas como uma extensão emocional dos personagens. As cenas íntimas, capturadas em closes detalhados, são tão poéticas quanto perturbadoras, revelando a natureza complexa da relação entre Hélène e Aleksandr.

À medida que a história avança, o espectador é conduzido pelo turbilhão de emoções de Hélène — sua dependência, sua perda de controle, e a eventual espiral descendente que segue o súbito desaparecimento de Aleksandr.

Arbid, ao levar a obra de Ernaux para as telas, enfrenta o desafio de transformar um relato literário profundo em uma experiência cinematográfica palpável. O resultado é um filme que, embora possa divergir da interpretação intelectual do livro, consegue capturar a essência do amor em sua forma mais nua e genuína. “Pura Paixão” não apenas narra uma história de amor e erotismo, mas também explora como o amor, em sua intensidade, pode levar ao esvaziamento do ser e ao confronto com os aspectos mais sombrios da paixão humana.

Filme: Pura Paixão

Direção: Danielle Arbid

Ano: 2020

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10