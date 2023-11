Filme na Netflix não te deixará piscar enquanto você se contorce no sofá com os olhos vidrados na tela

“Em Confinamento” é um thriller ambientado em uma cidade remota e pacata de Oregon. Robert Mitchell (Henry Thomas) é um encanador e homem de família que precisa lutar para sobreviver após ficar preso no assoalho de uma cabana, em um dia de trabalho que deveria ter sido como todos os outros.

Ele testemunha um assassinato e se esconde entre tábuas, tijolos e canos de criminosos furtivos que estão em uma busca implacável por um bolo de dinheiro escondido. O enredo acompanha o desenvolvimento deste personagem que é transformado de homem comum e pacífico, muitas vezes passivo, em alguém que precisa lutar com todos os seus instintos e garras, usando suas ferramentas como arma para sobreviver aos bandidos que estão decididos a matá-lo.

Claustrofóbico e com a proposta de ser divertido (e até engraçado), apesar de toda a tensão, Henry Thomas teve de ficar enclausurado em um espaço físico bastante limitado feito especialmente para as gravações. Em uma entrevista, ele contou como foi difícil e desafiador ter de se arrastar por um lugar apertado, enquanto outros 25 técnicos com luzes e câmeras se dobravam durante 14 horas por dia, durante três semanas, para caber no mesmo ambiente. Além disso, mesmo com um dublê, Thomas sofreu as consequências das cenas de ação e afirma ter ficado com o corpo coberto de hematomas ao fim das filmagens.

Enquanto isso, há uma subtrama acontecendo sobre uma investigação policial a árvores que estão simplesmente desaparecendo da cidade. As duas situações se encontram no desfecho do filme. A habilidade de L. Gustavo Cooper em entrelaçar esses elementos, combinada com a dedicação do elenco e da equipe técnica, destaca-se como um dos pontos fortes deste thriller, proporcionando uma experiência cinematográfica que vai além das expectativas do gênero. Toda a produção exigiu muita dedicação, tanto dos técnicos quanto da direção e dos atores que compunham o elenco, já que o orçamento foi bastante restrito.

Henry Thomas, cujo próprio pai foi encanador, sentiu que a história de representar um trabalhador comum como herói foi bastante original e interessante. Ele disse que se imaginou como seu pai em um péssimo dia de trabalho. O ator, que participou de importantes e aclamadas produções cinematográficas, como o pequeno Elliot de “E.T. – O Extraterrestre”, Samuel Ludlow em “Lendas da Paixão” e Johnny Sirocco em “Gangues de Nova York”, acabou indo para os lados do cinema independente e papéis menos destacados. Nos últimos anos, no entanto, seu rosto esteve associado a diversas produções da Netflix, que firmou um acordo de sucessivos trabalhos com Mike Flanagan. Por sua vez, Flanagan também fez um contrato, em vigência desde 2014, com Thomas.

Já L. Gustavo Cooper, que é formado em Cinema pela Universidade de Columbia, começou como skatista e fazendo vídeos de skate para as redes sociais. Um jovem talento com muita ambição, ele tem escalado em Hollywood com rapidez, graças aos seus curtas-metragens que demonstram sua visão única como cineasta.

Filme: Em Confinamento

Direção: L. Gustavo Cooper

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Ação

Nota: 8/10