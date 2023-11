Leve e fofinha, comédia romântica na Netflix é antídoto contra mau humor

Da leva de filmes brasileiros que aterrissaram na Netflix em 2023, “União Instável” é um dos melhores. Com direção de Silvio Guindane e roteiro de Katiuscia Canoro, o longa-metragem conta com atuações carismáticas, diálogos hilários e cheios de naturalidade e uma história de amor levinha e divertida. Alex (Dan Ferreira) é um desenvolvedor de jogos que, após um longo relacionamento com Eva (Dandara Mariana), a propõe em casamento. A cerimônia será na praia, mas dias antes do casal subir no altar, as coisas começam a dar errado.

Alex recebe a ligação de uma produtora interessada em seus jogos. No entanto, a reunião é na hora do voo. Eva descobre que seu vestido de noiva não ficará pronto a tempo e se desespera. Alex, acreditando que a namorada ficará brava se souber que ele agendou uma reunião na hora do voo, decide não contar a verdade. Ao invés disso, ele propõe ficar para buscar o vestido dela e pegar um avião no mesmo dia, porém mais tarde. Alex pretende participar da reunião, buscar o vestido e depois embarcar para encontrá-la no litoral. O plano está perfeitamente calculado e planejado. Não teria como dar errado, certo? Errado.

Uma sucessão de enganos, perigos e adversidades ocorrem, atrasando a chegada de Alex. Desconfiada da mentira do noivo, Eva reencontra um ex-namorado e acaba o beijando. Depois disso, ela passa a ser chantageada pelo rapaz, que ameaça expor uma foto dos dois dando uns amassos. Desesperada, Eva e suas amigas tentam solucionar de maneira confusa e atrapalhada a situação.

Uma reunião entre o casal parece ser dificultada de todas as formas mais prováveis e improváveis, com situações cômicas, extremas e até absurdas. O casamento agora pode nem acontecer, já que os dois começam a questionar seus sentimentos a partir de situações mal resolvidas e problemas de comunicação. O caos é reforçado por meio de dinâmicas familiares estereotipadas, mas relacionáveis. Com muitos acontecimentos e bastante dinâmico, dificilmente os espectadores se sentirão entediados durante seus curtos 80 minutos de duração.

A química entre Dan Ferreira e Dandara Mariana é muito palpável. É extremamente fácil de acreditar no que eles demonstram em cena e o elenco de apoio, formado por artistas talentosos e com um excelente timing para a comédia contribuem para enriquecer a trama e manter o público sempre interessado e atraído pelo enredo. Fazem parte da equipe de atores Stepan Nercessian, Estevam Nabote, Yuri Marçal, Negra Li, Serjão Loroza, Evaldo Macarrão, Katiuscia Canoro, Tatiana Tibúrcio, Lellê, Cristina Pereira, dentre outros.

Os cenários paradisíacos se unem às urbanas e embora a fotografia não seja particularmente espetacular ou diferenciada, é agradável aos olhos. O roteiro, apesar das inúmeras voltas e reviravoltas, é simples e previsível, mas isso não é um ponto negativo. “União Instável” é um programa bem satisfatório para quem deseja simplesmente relaxar depois de um longo dia ou se divertir despretensiosamente.

Filme: União Instável

Direção: Silvio Guindane

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10