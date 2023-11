O filme com Liam Neeson que custou 18 milhões de dólares para a Netflix ter em seu catálogo

Se você nunca ouviu falar no nome Jonathan Hensleigh, posso facilitar esse jogo para você. “Duro de Matar: A Vingança”, “Jumanji”, “O Santo”, “Armageddon”, “O Justiceiro”, dentre outros grandes sucessos que mobilizaram gerações. O cineasta sabe o que o público quer ver. Já faz um tempo que Liam Neeson tem feito filmes muito parecidos em gênero, roteiro e papel. Na verdade, parece que ele abraçou um tipo de personagem que nunca se desvia para lados muito distantes daquilo que já conhecemos.

“The Ice Road” é um thriller de ação lançado em 2021, com roteiro e direção de Hensleigh, que traz de volta o personagem familiar de Liam Neeson, desta vez encarnado como Mike McCann, um caminhoneiro enviado em uma missão de resgate a mineiros soterrados em um lugar inóspito, altamente perigoso e congelado. Independente se o longa-metragem já tem um desenvolvimento bem similar a diversos outros de ação, a Netflix o achou valioso o suficiente para pagar 18 milhões de dólares para poder tê-lo em seu catálogo.

Inspirado por “O Salário do Medo”, filme de Henri-Georges Clouzot lançado em 1953, “The Ice Road” não chega a ser um remake, mas é uma versão congelada bastante similar. Jonathan Hensleigh, que tem uma carreira mais prolífica como roteirista que como diretor, sabia que este filme era uma grande oportunidade em Hollywood para alavancar seu lado profissional na direção. E, embora o papel de McCann tivesse sido feito para algum ator mais jovem, quando o agente de Liam Neeson ligou para Hensleigh para se oferecer para interpretá-lo, ele sentiu que o nível da produção foi definitivamente elevado.

Hensleigh ainda tinha alguns objetivos desafiadores em mente. Para tornar sua história ainda mais tensa e realista, ele procurou por algum lugar que tivesse perigosas estradas de gelo para colocar os caminhões de seu filme. Então, ele descobriu Winnipeg, a cidade mais gelada do mundo, localizada no Canadá, onde é possível colocar veículos de 18 rodas em estradas reais de gelo. Mas não pense que foi fácil. As condições extremas de tempo e térmicas foram uma tortura para toda a produção e para os atores. Em entrevista, Hensleigh comentou que Lawrence Fishburn, que interpreta um dos caminhoneiros da missão, Jim Goldenrod, estava com dificuldades de dizer suas falas. Isso, porque o frio era tanto que ele não conseguia controlar os movimentos de sua mandíbula. Mas uma das situações que mais impressionou o diretor foi quando Liam Neeson se propôs a entrar, de verdade, em uma água com 25º negativos para gravar uma cena.

Apesar de ser um filme de ação, espera-se que haja grandes efeitos de CGI, mas a produção garante que 98% do que foi gravado foi real. E tem cara mesmo, o que já é um grande mérito e um grande alívio para os olhos dos espectadores, que já não aguentam mais tantos efeitos visuais que não parecem nem um pouco realistas na tela. Outro mérito do filme foi ter tido tamanha sorte de ter captado atores de talento, como os já citados Neeson e Fishburn, além de Benjamin Walker, Adam Hurtig, Holt McCallany e Amber Midthunder.

Filme: The Ice Road

Direção: Jonathan Hensleigh

Ano: 2021

Gênero: Ação/Suspense/Aventura

Nota: 8/10