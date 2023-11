3 filmes que acabaram de estrear na Netflix e farão você ficar em casa no fim de semana

O Assassino (2023), de David Fincher

Divulgação / Netflix

Este thriller psicológico de David Fincher nos introduz a um mundo onde um assassino profissional, interpretado por Michael Fassbender, opera nas sombras. Adaptado da graphic novel de Alexis Nolent e Luc Jacamon, o filme desenrola uma trama em que o protagonista, conhecido apenas como “O Assassino”, realiza suas tarefas com precisão, mantendo-se à frente da lei e de seus contratantes. A narrativa explora o estado mental do assassino, abordando dilemas morais e impactos emocionais de suas escolhas. A cinematografia do filme, alinhada com a atuação de Fassbender, estabelece um ambiente que questiona a dualidade de justiça e vingança, ordem e caos.