Filme da Netflix sobre solidão e autoconhecimento que vai tocar cada pedaço da sua alma

“Por Lugares Incríveis”, lançado em 2020, apresenta-se como uma narrativa visceral sobre solidão, autoconhecimento, depressão e os desafios dos transtornos mentais. O enredo se aprofunda nos meandros da mente humana, retratando os efeitos transformadores de uma amizade nascida sob circunstâncias peculiares.

Dirigido por Brett Haley, o longa faz jus ao aclamado best-seller de Jennifer Niven, graças à habilidosa adaptação para as telas assinada por Liz Hannah. A história centra-se em Finch (Justice Smith), um adolescente que enfrenta o transtorno bipolar. Durante um de seus momentos mais obscuros, ele cruza com Violet (Elle Fanning) à beira de uma ponte, prestes a tomar uma decisão irreversível. Esse encontro se transforma no início de uma complexa relação entre os dois.

Violet, ainda em processo de luto após perder sua irmã em um acidente devastador, se vê imersa em profunda tristeza, afastando-se progressivamente de seu entorno. Contudo, um projeto escolar oferece um ponto de inflexão: os alunos são desafiados a explorar locais emblemáticos de Indiana. Finch, enxergando uma oportunidade, seleciona Violet como sua parceira de exploração. Embora ela demonstre relutância no início, a jornada se torna uma sequência de revelações, onde ambos compartilham experiências, revisitam lugares cheios de significado e criam memórias.

A relação entre Finch e Violet vai além de uma simples amizade. Enquanto Finch se empenha em apresentar a Violet perspectivas diferentes após o trauma que viveu, torna-se evidente que ele também enfrenta batalhas internas contínuas. Esta dinâmica entre eles coloca em foco um dilema: a força que os une poderia, paradoxalmente, desencadear uma fragilidade em um dos dois?

À medida que os eventos se desenrolam, “Por Lugares Incríveis” destila uma complexidade que vai além das expectativas iniciais. A obra destaca o intricado entrelaçamento das emoções humanas e enfatiza a essencialidade da empatia e do suporte mútuo em face das adversidades. O filme não apenas envolve o espectador em sua trama, mas instiga uma profunda reflexão sobre o valor do autoconhecimento e a primordialidade da saúde mental em nossa sociedade.

Filme: Por Lugares Incríveis

Direção: Brett Haley

Ano: 2020

Gênero: Drama / Romance

Nota: 9/10