4 filmes extraordinários de mistério na Netflix para assistir no Halloween

Na mágica noite de Halloween, o clima de mistério e suspense toma conta, e a Netflix tem uma porção de filmes que vai te fazer perder o fôlego. A Revista Bula separou quatro obras-primas do enigma e da intriga, feitas sob medida para manter você à beira do sofá enquanto desvenda segredos profundos e enfrenta reviravoltas surpreendentes.

Prepare-se para uma sessão de cinema eletrizante, repleta de suspense, tensão e enigmas, com uma seleção que vai te deixar arrepiado. Portanto, pegue sua pipoca, apague as luzes e mergulhe com a gente nesse trio de filmes extraordinários que prometem elevar o seu Halloween a um nível de mistério e surpresas que você jamais imaginou. Está preparado para desvendar o desconhecido?

Destaques para a estreia do mês “Irmã Morte”, de 2023, de Paco Plaza; o clássico recente e aclamado “Hereditário”, de 2018, do influente Ari Aster; e “Corra!”, uma obra de arte perspicaz e recheada de comentários sociais de 2017, de Jordan Peele. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Irmã Morte (2023), Paco Plaza Daniel Escale / Netflix Chegando a uma escola para garotas situada num antigo convento, a noviça Narcisa, portadora de dons extraordinários, encontra um mundo repleto de segredos sombrios. Ela se vê imersa em uma trama de mistérios e eventos sobrenaturais, lutando para desvendar a verdade escondida nas profundezas do convento, enquanto enfrenta forças malignas que desafiam sua própria sanidade.

Hereditário (2018), Ari Aster Reid Chavis / A24 Após a morte da mãe de Annie, coisas estranhas começam a acontecer. Aparições surgem em sua casa, Annie começa a andar como sonâmbula e teme que o passado turbulento de sua família retorne para atormentá-la. Após uma nova tragédia, Annie passa a frequentar um grupo de ajuda para superar o luto onde conhece Joan, que se oferece para ensiná-la a entrar em contato com os mortos. Infelizmente, a sessão faz com que as coisas fiquem ainda mais estranhas.

Corra! (2017), Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Chris e Rose é um casal interracial. Eles viajam para a casa dos pais da moça, onde Chris irá conhecê-los. À princípio, tudo parece bem e todos fazem questão de demonstrar o quanto são antirracistas. Até que Chris percebe que todos os funcionários da casa são negros e agem roboticamente. Algo de estranho paira no ar e tudo começa a ficar bem assustador quando as verdades começam a se revelar.