Tesouro subestimado do cinema com Gary Oldman e Antonio Banderas está na Netflix

“A Lavanderia” apresenta uma trama tristemente familiar aos espectadores brasileiros. Após 96 minutos de filme, o público finalmente entende a essência da obra de Steven Soderbergh. Não há surpresa, apenas um suspiro de aceitação que precede uma risada nervosa e incrédula, pois a mensagem, embora crua, é inegável. Desde o início, o filme parece oscilar entre o exagero e a ironia, sem revelar imediatamente seu poderoso argumento. Soderbergh, conhecido por sua predileção por enredos de golpes, investigações e processos complicados que culminam em julgamentos intermináveis e enormes indenizações, repete essa fórmula, mas o faz com uma abordagem fresca. Sua direção habilidosa, combinada com a fotografia de Peter Andrews (pseudônimo de Soderbergh), utiliza cores vibrantes para suavizar o impacto do desprezo pelos sonhos alheios que permeia a narrativa.

O esquema delineado por Scott Z. Burns, gradualmente mais convincente à medida que a história se desenrola, começa com golpistas em Houston, Texas, viajando para Nevis, nas Índias Ocidentais, e finalmente atingindo um obscuro paraíso fiscal. O dinheiro desviado por vigaristas, indivíduos astutos que executam planos aparentemente simples, desaparece em contas frias, ocultas às autoridades fiscais por meses, ou até mesmo anos de investigações detalhadas. Gary Oldman e Antonio Banderas explicam a origem e a necessidade desse dinheiro, enquanto se movem graciosamente no cenário de alta sociedade. É nesse ponto que o público começa a perceber a profundidade da trama, que até então parecia apenas um esboço de boas intenções por parte dos roteiristas.

A história é conduzida por Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, dois vigaristas com conexões na elite global. Eles atuam como mestres de cerimônia de uma narrativa em constante crescendo, dividida em segmentos que são chamados de “segredos”. O primeiro segredo traz à tona uma terceira personagem, mostrando as consequências nefastas de esquemas fraudulentos na vida de pessoas comuns. Essas pessoas apenas buscavam celebrar seu aniversário de casamento em uma excursão no Lago George, no nordeste de Nova York, mas acabam no centro de uma tragédia pessoal que culmina no escândalo que impulsiona a trama. Ellen Martin, interpretada por Meryl Streep, não é o personagem mais proeminente de “A Lavanderia”, já que o filme lida com uma narrativa excepcionalmente peculiar que dificulta atribuir um único protagonista. No entanto, como de costume, Streep se destaca, especialmente em um momento crucial perto do final, quando planeja uma vingança eficaz contra sessenta megacorporações que, apenas em 2018, causaram um prejuízo de 79 bilhões de dólares aos cofres públicos dos Estados Unidos, incluindo a infame Odebrecht.

Filme: A Lavanderia

Direção: Steven Soderbergh

Ano: 2019

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 9/10