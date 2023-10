Filme europeu da Netflix é considerado um dos melhores lançamentos de 2023

No rescaldo da Guerra Civil Espanhola, o cenário desolador e transformador da nação é o pano de fundo para uma história perturbadora e evocativa em “Irmã Morte”. O convento, uma estrutura que no passado ostentava a grandiosidade de um palácio medieval, agora se encontra como um refúgio sombrio e uma prisão para jovens meninas que estão sob a autoridade repressiva de religiosas fervorosas. Neste ambiente inóspito e sombrio, Narcisa, brilhantemente interpretada por Aria Bedmar, faz sua entrada. Ela carrega consigo a aura de um milagre infantil, um vislumbre de esperança em um mundo que parece ter perdido muito de sua luz.

Narcisa é uma jovem empática por natureza, cuja chegada traz consigo uma promessa de bondade e inocência. No entanto, a descoberta dos pertences de uma freira falecida desencadeia uma série de eventos sinistros que passam a assombrá-la nos recantos escondidos desse bastião de pedra antigo e misterioso. A apatia do padre local e as visões macabras que se seguem começam a erodir a sanidade de Narcisa, lançando-a em um turbilhão de medo e dúvida.

A situação se complica ainda mais com a curiosidade de duas alunas sobre um espectro temido conhecido como “a menina”. Essa curiosidade fatal culmina na morte de uma das alunas, colocando Narcisa no vórtice de suspeitas e acusações. A tensão atinge um pico quando, durante um eclipse solar, Narcisa é transportada espiritualmente para um passado tumultuado do convento. Nessa jornada ao passado, ela testemunha a profanação do sagrado pelos soldados e a subsequente violação de irmã Socorro, a antiga dona da misteriosa maleta que desencadeou as forças sinistras.

Este flashback não apenas revela a tragédia escondida que o convento tem abrigado, mas também sinaliza a necessidade de redenção para libertar o local de sua maldição persistente. A narrativa meticulosamente orquestrada por Jorge Guerricaechevarría se desdobra com uma maestria que evita truques ou excessos, optando por uma abordagem mais ponderada e reflexiva.

A cinematografia sutil de Daniel Fernández Abelló não se concentra nos horrores explícitos, mas sim na emoção interna do espectador, evocando sentimentos profundos de angústia e lamento. O filme explora a dualidade da religião como uma fonte de conforto e uma ferramenta de opressão, lançando luz sobre os aspectos mais escuros da fé e da humanidade.

Sob a direção perspicaz de Paco Plaza, “Irmã Morte” é uma exploração profunda da intersecção do sobrenatural com a fé e o trauma histórico. Evitando os clichês comuns do gênero, Plaza nos apresenta um horror psicológico que questiona as facetas sombrias da alma humana. Aria Bedmar oferece uma performance eletrizante, retratando a complexidade de Narcisa, uma figura que, ao buscar a luz em meio às sombras, revela os segredos mais obscuros da instituição religiosa que ela agora chama de lar.

“Irmã Morte” é uma obra de terror e mistério que desafia o espectador a confrontar as verdades inconvenientes que muitas vezes são escondidas em nome da religião. Com uma classificação impressionante, o filme é uma adição digna ao gênero, proporcionando uma experiência cinematográfica que é tanto assustadora quanto introspectiva.

Título: Irmã Morte

Direção: Paco Plaza

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Mistério

Nota: 9/10