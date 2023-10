3 filmes extraordinários que acabaram de estrear na Netflix e que farão você querer ficar em casa no fim de semana

Máfia da Dor (2023), David Yates

Brian Douglas / Netflix

Em um mundo onde as escolhas podem levar a direções imprevistas, Liza Drake (Emily Blunt), uma mãe solo recentemente desempregada, se vê à deriva em uma tempestade de desespero e incertezas. O destino, porém, tem outros planos para ela quando um encontro aleatório com o carismático representante de vendas Pete Brenner (Chris Evans) a catapultam para o coração de uma startup farmacêutica emergente. Embora inicialmente veja isso como uma benção financeira, Liza logo percebe que as escolhas éticas envolvidas são um labirinto de dilemas morais. À medida que ascende pela hierarquia corporativa, a pressão de um chefe volátil (Andy Garcia) e a deterioração da saúde de sua filha (Chloe Coleman) a atormentam, enquanto a realidade do dano causado pela empresa começa a se desenrolar diante de seus olhos. Agora, entre a espada da necessidade e a parede da moralidade, Liza deve navegar através de um mar de consequências imprevistas. A narrativa, dirigida pelo laureado David Yates, desenrola-se meticulosamente, explorando as facetas sombrias do desespero humano e da ganância inerente, em um retrato crítico e provocante do mundo farmacêutico contemporâneo.