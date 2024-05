O romance belíssimo que acaba de chegar à Netflix e é perfeito para assistir agarradinho com seu amor

Existe uma fascinação inerente em voltar no tempo e reescrever a própria história, um desejo que muitos acalentam como uma espécie de panaceia para os erros cometidos. Em “Questão de Tempo”, esse tema é explorado de forma poética e cativante por Richard Curtis, em um enredo que nos convida a refletir sobre o curso do destino e as escolhas que moldam nossas vidas.

Ao contrário de outras narrativas que exploram viagens no tempo, como “Feitiço do Tempo” (1993) de Harold Ramis, em que o protagonista está preso em um loop temporal, “Questão de Tempo” oferece a Tim o poder de retroceder e corrigir momentos específicos de sua vida. No entanto, essa habilidade vem com suas próprias limitações e consequências imprevistas.

Através do carismático personagem de Tim, interpretado com sensibilidade por Domhnall Gleeson, Curtis nos conduz por uma jornada emocional repleta de descobertas e lições de vida. A relação entre Tim e seu pai, brilhantemente retratada por Bill Nighy, adiciona uma camada de profundidade ao enredo, destacando a importância das relações familiares e do legado que deixamos para trás.

Em meio às reviravoltas temporais, o filme nos lembra da efemeridade da existência humana e da inevitabilidade do passar do tempo. No entanto, também ressalta a beleza e a doçura da vida, mesmo em meio aos desafios e adversidades que enfrentamos.

Com diálogos afiados e performances envolventes, “Questão de Tempo” nos convida a refletir sobre o amor, o destino e a importância de viver plenamente cada momento. É uma obra que nos lembra que, no final das contas, o que realmente importa são as conexões que fazemos e as memórias que compartilhamos.

A mensagem central de “Questão de Tempo” é habilmente transmitida em uma cena tocante entre Tim e seu pai, onde o segredo da família é revelado. Interpretado com maestria por Bill Nighy, o pai de Tim compartilha a sabedoria acumulada ao longo dos anos, ressaltando a importância de valorizarmos cada momento e de sermos fiéis a nós mesmos.

A jornada de Tim é pontuada por encontros românticos, representados pelas personagens de Margot Robbie e Rachel McAdams, que acrescentam camadas de complexidade ao enredo. Por meio desses relacionamentos, o filme explora temas universais como amor, perda e autodescoberta, deixando uma marca indelével no espectador.

“Questão de Tempo”, na Netflix, nos lembra que a vida é uma mistura de momentos doces e amargos, e que tentar escapar das dificuldades através de viagens no tempo é uma ilusão. A verdadeira magia está em aceitar quem somos e abraçar as experiências que moldam nosso caminho, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido e o imprevisível.

Filme: Questão de Tempo

Direção: Richard Curtis

Ano: 2013

Gêneros: Romance/Ficção científica/Coming-of-age

Nota: 9/10