Ganhador do Oscar, história de amor mais bela e devastadora do cinema está na Netflix

“Lendas da Paixão”, um dos melodramas mais icônicos do cinema, é uma adaptação da novela homônima escrita por Jim Harrison em 1979. O enredo é centrado na família Ludlow, residente em um rancho em Montana (embora as filmagens tenham ocorrido em Calgary, no Canadá). Situada no início do século 20, a história dos três irmãos, leais companheiros e, ao mesmo tempo, rivais no amor, germinou na mente do cineasta Edward Zwick e floresceu como uma magnífica obra audiovisual, vencedora do Oscar de Melhor Fotografia, graças ao mérito de John Toll, que também conquistou uma estatueta por seu trabalho em “Coração Valente”.

Na década de 1990, muitos críticos subestimaram a longevidade do filme, que se desenrola no pós-Primeira Guerra Mundial. No entanto, até hoje, ao revisitá-lo, é impossível resistir à sua beleza estética intemporal, às atuações emotivas e repletas de entrega pessoal, e à sua energia selvagem e passional. O Rancho Rafters Six Resort, onde as filmagens ocorreram e que agora opera como hospedaria, é o lar do Coronel Ludlow, interpretado por Anthony Hopkins, e seus três filhos: Alfred (Aidan Quinn), Tristan (Brad Pitt) e Samuel (Henrique Thomas). Os irmãos exibem personalidades distintas, sendo Tristan quem mais se destaca.

O Coronel Ludlow, que testemunhou a crueldade da sua própria cavalaria contra os indígenas, opta por uma vida pacífica ao lado desse povo, compartilhando sua cultura e tradição. Entre os amigos e funcionários leais, estão Facada (Gordon em Toowoomba), o narrador da história, e a família composta por Decker (Paul Desmond), Pet (Cardeal Tantoo) e a filha mestiça do casal, Isabel (Karina Lombard).

Enquanto Samuel, o caçula dos Ludlow, é um idealista fervoroso, Alfred, o irmão mais velho, é um homem de regras, preocupado em seguir as convenções e conquistar o sucesso. Já Tristan é inquieto, rebelde e indomável, sua personalidade amalgamada com a de um urso que o atacou na adolescência e que se tornou um espírito guia e tormento para sua mente.

O personagem de Tristan é altamente romantizado, não apenas pela sua beleza e charme, mas pela sua aura carismática e calorosa que conquista a todos, jovens e idosos, homens e mulheres, embora ele esconda uma alma atormentada por trás dessa fachada. Há uma aura mística e enigmática que envolve sua persona.

Quando Samuel traz Susannah (Julia Ormond) para o rancho, uma mulher culta e etérea, ela imediatamente se torna o centro das atenções dos três irmãos. Samuel planeja se casar com ela, mas o brilho de Tristan rapidamente ofusca seu irmão mais novo. A jovem se encontra encantada por Tristan, e Samuel decide combater na Primeira Guerra Mundial, apesar das objeções de seu pai, um pacifista. Os irmãos mais velhos decidem se alistar para protegê-lo e garantir seu retorno ao lar.

No entanto, no campo de batalha na França, Samuel encontra um destino trágico, sucumbindo nas mãos do inimigo. Profundamente afetado pela perda de seu irmão e pela falha em cumprir a promessa de protegê-lo, Tristan parte em uma violenta jornada de vingança, caçando dezenas de inimigos e colecionando escalpos. Humilhado por sua própria incapacidade, ele envia o coração de Samuel ao pai em uma lata de alumínio para que seja enterrado na propriedade da família. Alfred, ferido, retorna com o sombrio pacote, enquanto Tristan desaparece, alimentando lendas sobre seu paradeiro.

Susannah, agora sem noivo e distante de sua família, encontra refúgio no rancho dos Ludlow, tornando-se uma companheira constante do coronel durante muitos anos e auxiliando na criação da jovem Isabel. Quando Tristan finalmente retorna, eles reacendem a paixão, não mais obstruída por Samuel. No entanto, esse romance acirra uma rivalidade entre Tristan e Alfred. O irmão mais velho sugere que Tristan permitiu a morte de Samuel para conquistar a noiva deste. Ainda atormentado pelos horrores da guerra e pela perda de Samuel, Tristan se vê em um estado de tormento incessante. Então, ele determina que precisa se afastar em busca de redenção.

Desta vez, sua jornada é mais longa. Tão prolongada que a família desacredita de sua volta. Após receber uma carta de Tristan anunciando o fim do amor entre eles e encorajando Susannah a se casar novamente, ela, finalmente, consente em casar-se com Alfred, que se tornou congressista, apesar da oposição do pai.

Quando a silhueta de Tristan emerge mais uma vez no horizonte, pressentida por Facada, o rancho recupera uma energia que há muito se dissipara. No entanto, as coisas não são mais as mesmas. Alfred e Susannah vivem em uma mansão na cidade, o coronel está debilitado por um derrame que o deixou com o rosto paralisado, e Isabel cresceu tornando-se uma bela mulher, que imediatamente encanta Tristan. Os dois iniciam um relacionamento mais equilibrado do que aquele com Susannah, proporcionando ao anti-herói a tranquilidade que tanto anseia. No entanto, como um filme repleto de complexidade, reviravoltas e personagens bem desenvolvidos, esta narrativa ainda guarda muitos segredos por desvendar.

“Lendas da Paixão” é uma obra-prima que se destaca por ter sido realizada com um orçamento modesto de 30 milhões de dólares e sem a dependência de efeitos visuais computadorizados. Com uma bilheteria de 160 milhões, o filme não apenas se pagou, mas também superou as expectativas. Com atuações convincentes, um roteiro rico em substância e um apelo visual que nunca envelhece, este longa-metragem já é considerado um novo clássico do cinema, merecendo ser apreciado como um requintado prato gourmet.

Filme: Lendas da Paixão

Direção: Edward Zwick

Ano: 1994

Gênero: Drama/ Romance

Nota: 10/10