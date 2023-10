O filme que fez a Netflix parar na Justiça

Inspirado na história real de Audrey Mestre, o filme “Paixão Sufocante” tece uma narrativa de romance tóxico, entrelaçado com a obsessão ardente de dois mergulhadores determinados a transcenderem suas próprias limitações. Este longa-metragem, escrito e dirigido com maestria por David M. Rosenthal, gerou bastante polêmica ao explorar, sob a roupagem de nomes fictícios, o relacionamento volátil entre os mergulhadores Audrey Mestre e Pipín Ferreras. Até a própria família de Mestre manifestou veementes objeções à forma como o marido foi retratado na trama. No entanto, enquanto a verdadeira história permanece um enigma, encontramos fascínio na construção de ficção que este filme desenrola diante de nós.

Lançado em 2022, o filme nos apresenta Camille Rowe no papel de Roxana Aubrey, uma jovem mergulhadora cujo encontro com o instrutor Pascal Gaultier, interpretado por Sofiane Zermani, desencadeia uma paixão arrebatadora quase instantaneamente. Na trama, Pascal surge como um homem sedutor, repleto de vaidade e irresistível para as mulheres que atravessam seu caminho. Seu domínio das profundezas marítimas é paralelo ao seu domínio na conquista amorosa. Quando Roxana entra em cena, ela se torna o objeto da sua intensa atração, não apenas pela sua beleza deslumbrante, mas também por ser um talento inato, clamando por refinamento.

Os dois mergulham em um romance fervoroso, onde paixão desmedida se entrelaça com a obsessão de conquistar os holofotes do mundo do mergulho livre. Esta jornada é particularmente impulsionada pela ambição incansável de Pascal, que recusa aceitar quaisquer limites ou barreiras, mesmo que à custa de sua própria vida e da vida de outros mergulhadores. Roxana abraça o sonho do seu amante e se empenha apaixonadamente, ultrapassando suas próprias marcas pessoais.

No entanto, à medida que o romance se desfaz sob o peso da toxicidade de Pascal, um homem abusivo, controlador e infiel, o trabalho deles se torna excessivamente arriscado. Roxana se perde em um labirinto de autoanulação, até que uma tragédia inevitavelmente se desenrola.

Audrey Mestre conquistou o título de recordista mundial de mergulho livre, atingindo a incrível marca de 130 metros de profundidade. Contudo, quando Tanya Streeter a superou em 2022, Mestre e seu marido, Pipín Ferreras, redobraram seus esforços para reafirmar seu domínio. No entanto, o destino reservava surpresas inesperadas.

O filme é uma adaptação do livro de Carlos Serra, um membro da equipe de mergulho, que lançou o livro “A Última Tentativa” em 2006. Esta narrativa literária revela o relacionamento tumultuado do casal, com Ferreras sentindo-se atormentado pelo sucesso de Mestre e alegações de que ele deliberadamente sabotou a tentativa de recorde de mergulho.

O filme “Paixão Sufocante” transcende a tela para explorar os complexos matizes do amor, ambição e obsessão no mundo do mergulho livre. Com atuações cativantes e uma história profundamente envolvente, esta obra cinematográfica mergulha nas profundezas das emoções humanas, levantando questões sobre a linha tênue entre o êxito e a tragédia no reino subaquático. Enquanto se baseia em eventos reais, o filme nos recorda que, por vezes, a realidade é tão misteriosa e intrigante quanto a ficção que a retrata.

Filme: Paixão Sufocante

Direção: David M. Rosenthal

Ano: 2022

Gênero: Biografia/Romance/Drama

Nota: 8/10