Drama europeu que acaba de chegar à Netflix desmascara gurus de investimentos e critica geração Z

Do premiado cineasta holandês Shady El-Hamus, “Crypto Boy” chega na Netflix para abordar um tema bastante recorrente nos últimos tempos: as moedas virtuais e a moda dos investimentos que prometem enriquecimento rápido, fácil e exorbitante. Nada mais tão comum nas redes sociais que coaches de investimentos com as soluções ideais e fáceis para ganhar dinheiro. Mas o filme de Hamus mostra que nem tudo que reluz é ouro e que no meio do mercado há muitos fraudadores se aproveitando da ingenuidade e ambição dos mais pobres.

O filme gira em torno de Amir (Shaine El-Hamus), um jovem de 20 anos que faz entregas de pedidos do restaurante de seu pai, Omar (Sabri Saad El-Hamus). A lanchonete especializada em comida mexicana existe há décadas em seu bairro e, com o processo de gentrificação, perdeu muitos clientes e agora se vê diante de um aluguel reajustado exorbitante. Com lojas cada vez mais instagramáveis e modernizadas na vizinhança, Amir sugere ao pai que o restaurante passe por uma reforma, tanto de seu espaço físico quanto de sua imagem e cardápio, para se adequar aos novos tempos. Omar é um homem teimoso e conservador, que não confia nos palpites do filho e ainda acha que ele é um preguiçoso.

Amir é naturalmente carismático e um bom vendedor. Quando em uma de suas entregas ele se depara com uma palestra acalorada e convincente de Roy (Minne Koole), guru trader das criptomoedas, Amir logo se vê atraído pela ideia de ganhar dinheiro com investimentos. Após impressionar Roy captando um cliente importante, Amir é contratado por sua empresa financeira.

Os primeiros meses são realmente incríveis, com o jovem conquistando comissões altíssimas por suas captações e gozando de uma vida de festas, ostentação, mulheres, drogas e tudo mais que o dinheiro pode proporcionar. Mas aos poucos os negócios vão se revelando desleais e nefastos. Amigos de vizinhança que haviam confiado nos conselhos de investimentos de Amir perdem todas as suas economias de uma vida inteira. Humilhado, envergonhado e arrependido, Amir precisa voltar para casa e receber o perdão de todos a quem prejudicou e magoou.

O roteirista e diretor é irmão Shaine, que interpreta Amir. Omar é pai dos dois na vida real. “Crypto Boy” é um filme feito em família e aborda algumas das crises de relacionamentos e convivências entre pais e filhos. A lição que Hamus se importa em deixar é que nenhum ego, dinheiro ou promessa de sucesso pode substituir o amor e o amparo que recebemos de nossa família e amigos.

Atualmente, é fácil se identificar com o enredo de “Crypto Boy”. Afinal, quem não conhece alguém que decidiu mergulhar no mundo dos investimentos e criptomoedas e que descobriu que as coisas não são tão promissoras assim. O assunto é sério e crises financeiras prejudicam e abalam famílias, tanto emocionalmente quanto materialmente. Bolhas imobiliárias, colapsos de bolsas, desvalorização de ações… há inúmeros filmes sobre isso em Hollywood, mas Hamus trata de atualizar o tema, dando a cara da nova geração e usando uma estética menos tradicional e conservadora. Ele abusa de neons, contrastes e saturações e entrega uma obra visualmente bela de acompanhar. Da parte do enredo, “Crypto Boy” também é agradável e relacionável.

Filme: Crypto Boy

Direção: Shady El-Hamus

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 8/10