O encantador filme da Netflix que você certamente vai querer assistir duas vezes

Alice Wu, com sua notável formação em Ciências da Computação pela prestigiada Universidade de Stanford, abandonou uma carreira promissora como designer de software para seguir sua verdadeira paixão: a sétima arte. Isso se materializou em 2004, quando ela estreou na direção com “Livrando a Cara”. Surpreendentemente, quinze anos se passaram até que Wu presenteasse o público com sua segunda obra cinematográfica, a comédia adolescente “Você Nem Imagina”. Neste filme, ela não somente evoca os aspectos reconfortantes das histórias de amadurecimento, mas também infunde sua narrativa com uma autenticidade que ressoa em cada cena, proporcionando um refresco na paisagem frequentemente monótona do gênero.

Subvertendo a norma, Wu não se contenta em deixar seus personagens ancorados em arquétipos superficiais. Pelo contrário, ela os desconstrói, imbuindo-os de uma humanidade palpável que reflete, em parte, suas próprias experiências adolescentes. A narrativa acompanha Ellie Chu (Leah Lewis), cuja aguda inteligência contrasta com sua vida social praticamente invisível. Esta estudante, imersa em livros, encontra uma inusitada fonte de renda ao redigir ensaios para seus colegas, uma prática que sustenta a casa que compartilha apenas com seu pai. A monotonia de sua existência é abalada quando o desengonçado Paul Munsky (Daniel Diemer), um jovem atleta mais conhecido por sua simplicidade, a procura com um pedido peculiar: articular suas emoções amorosas em cartas destinadas à enigmática Aster Flores (Alexxis Lemire).

Aster, embora nova na escola, rapidamente se encontra no epicentro do círculo de elite, graças à sua estonteante beleza. Contudo, a superficialidade das interações sociais mascara sua verdadeira persona, uma alma que anseia por conexões mais profundas, algo que Paul, com sua abordagem desajeitada, dificilmente poderia oferecer. É através das palavras de Ellie, erroneamente atribuídas a Paul, que se inicia uma complexa troca epistolar, entrelaçando irrevogavelmente o destino desses três jovens.

A correspondência serve de catalisador, aproximando Ellie e Paul em uma amizade inesperada. Isolados à sua maneira, ambos encontram um no outro uma ressonância rara, o que leva Paul a questionar a natureza de seus sentimentos. Ellie, a mente por trás das palavras que cativam Aster, reflete sobre o contraste entre a atração superficial e o amor nutrido por compatibilidade intelectual e emocional. Paralelamente, Ellie e Aster, embora separadas pela ilusão epistolar, encontram terreno comum em suas conversas, descobrindo afinidades que transcendem as convenções sociais.

A atuação do trio protagonista é nada menos que reveladora. Eles trazem uma sinceridade que transcende o roteiro, enriquecendo a trama com performances que são tão autênticas quanto magneticamente identificáveis. “Você Nem Imagina” não se contenta em ser uma mera comédia romântica. O filme desafia o espectador a contemplar temas da vida real, como autoaceitação, coragem diante da adversidade e a transformadora resiliência do espírito humano, nutrido por amor genuíno e amizade.

Filme: Você Nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10/10