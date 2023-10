4 filmes magníficos na Netflix que você provavelmente não assistiu

O Fotógrafo de Mauthausen (2018), Mar Targarona

Divulgação / Netflix

Esta obra mergulha na alma atormentada de Francesc Boix, um combatente preso nos vórtices da guerra, cuja arte inadvertidamente o coloca como o biógrafo visual da atrocidade nazista. Servindo como fotógrafo, Boix torna-se os olhos do mundo dentro de um dos mais notórios campos de concentração, capturando com sua lente não a grandeza militar, mas os ecos silenciosos da brutalidade humana. A narrativa ganha uma urgência pulsante quando Boix percebe que suas fotografias, as únicas testemunhas das barbaridades, devem ser preservadas a todo custo. O filme celebra a resiliência do espírito humano e o poder da verdade, retratando a jornada angustiante de um homem decidido a mostrar ao mundo as verdadeiras cores do terror.