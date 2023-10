O filme que faz valer a assinatura da Netflix

Rod Lurie é, indubitavelmente, um virtuoso cineasta quando se trata de capturar a essência de conflitos armados e suas ressonâncias humanas. Seu mais recente trabalho, “Posto de Combate”, é uma homenagem ao caos e à bravura, onde sua perspectiva é comparável à de diretores renomados, como Kathryn Bigelow com “Guerra ao Terror”, Ridley Scott com “Falcão Negro em Perigo” e Steven Spielberg com “O Resgate do Soldado Ryan”. Lurie, porém, possui uma característica distintiva: ele convida o público a mergulhar profundamente na zona de combate.

Esse convite é potencializado pelo desempenho notável de um elenco jovem e promissor. Caleb Landry Jones, Milo Gibson e Scott Eastwood destacam-se não só pelo talento, mas também pela linhagem, sendo descendentes de Mel Gibson e Clint Eastwood, ícones que retrataram a complexidade humana em telas passadas. Especial atenção para Scott Eastwood: seu trabalho neste filme supera anteriores, indicando uma trajetória promissora se optar por personagens de tamanha profundidade.

O roteiro, assinado por Paul Tamasy e Eric Johnson, revisita um episódio marcante da presença americana no Afeganistão: o ataque de dois dias em Kamdesh, 2009. Mesmo com uma história amplamente discutida, o script consegue, habilmente, nos situar no dilema do posto, imerso em debates táticos e estratégicos. A jornada do Afeganistão, marcada por disputas e decisões políticas, como a incursão post-11 de setembro, desencadeou uma série de eventos que culminaram em perdas substanciais, tanto em vidas quanto em recursos financeiros. Esta é uma narrativa que não só destaca os horrores da guerra, mas também questiona as decisões políticas e os altos custos humanos e econômicos.

Finalmente, “Posto de Combate” é um reflexo cinematográfico sobre a natureza dicotômica da guerra. Em uma era dominada por tensões crescentes, a humanidade ainda se inclina para o estampido dos canhões, muitas vezes ignorando a sutileza das negociações. Este filme desafia a noção de que o confronto é a única resposta, sugerindo que, em muitos casos, o diálogo pode ser a chave para evitar tragédias desnecessárias. Para líderes obstinados, o confronto pode ser atraente; no entanto, para os jovens corajosos no campo de batalha, muitas vezes torna-se um lembrete doloroso das falhas de seus superiores.

Filme: Posto de Combate

Direção: Rod Lurie

Ano: 2020

Gêneros: Guerra/Drama

Nota: 9/10