5 filmes incríveis que acabaram de chegar à Netflix e que vão fazer você querer ficar em casa no feriado

Camaleões (2023), Grant Singer

Kyle Kaplan / Netflix

Ambientado na misteriosa Nova Inglaterra, o detetive Tom Nichols, interpretado por Benicio del Toro, é impelido a resolver o caso do assassinato de uma corretora de imóveis em ascensão. Em sua investigação, Tom descobre uma teia de intrigas e relações obscuras que obscurecem a realidade do crime. A cada reviravolta, o detetive se encontra mais imerso no mistério, questionando as evidências e as testemunhas que encontra. O que inicialmente parecia um caso simples transforma-se em um enigma repleto de camadas e motivações ocultas, forçando Tom a questionar suas próprias crenças e métodos.