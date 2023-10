O que revelam os Chás de Revelação

Há muito tempo, numa era distante, quando a mulher estava grávida, lá pelo quarto ou quinto mês de gestação, ela ia fazer uma ultrassonografia e o médico perguntava, meio sem muita preocupação ao casal:

— Querem saber o sexo do bebê?

A maioria dos casais respondia:

— É, pode ser, por que não?

Hoje em dia, quem faz isso é considerado insensível e completamente fora do contexto. Como assim saber o sexo do bebê sem convidar todos os amigos e as vezes até a imprensa nacional e internacional para um grande rega-bofe? Não! É preciso fazer um super Chá de Revelação!

O Chá de Revelação é uma festa que tem de tudo, menos chá. E obviamente tem revelação, mas não é uma revelaçãozinha qualquer! A revelação do sexo do bebê tem que ser um momento ímpar, com muita produção, muito suspense e, principalmente, muito capital investido.

Existem várias maneiras de se revelar o sexo do bebê. As mais bobinhas e quase descartadas por serem muito sem graça são abrir um envelope onde está escrito qual é o sexo do bebê ou cortar um bolo cujo recheio tem a cor que representa o sexo do bebê. Mas as revelações mais up-to-date devem envolver estardalhaço, confete, serpentina e, principalmente, muita fumaça colorida.

Seja estourando balões que tem fumaça dentro ou até mesmo pela passagem de um avião soltando fumaça na cor que representa o sexo do bebê: menino é fumaça azul, menina é fumaça rosa, como preconizava a Damares.

Se alguém, seja o médico, um enfermeiro ou mesmo algum amigo ou amiga revelar o sexo do bebê antes do tal Chá de Revelação, essa pessoa inconsequente pode sofrer graves represálias, é uma falta tão grave que pode até ser judicializada, como tudo hoje em dia. E não tem delação premiada, no caso Revelação Premiada, é cadeia na certa!

Mas como todas as tradições, até o Chá de Revelação já mudou. Hoje em dia a revelação apenas do sexo do bebê já foi ultrapassada por outras revelações:

Fumaça vermelha ou verde-amarela: o bebê será de esquerda se a fumaça for vermelha e de direita se for verde-amarela.

Fumaça amarela ou vermelha: se o bebê for rico vai ser fumaça amarela, representando o ouro. Se a fumaça for vermelha, indica que o bebê vai passar a vida com as contas no vermelho.

E para os descendentes de militares: fumaça verde-oliva ou azul. O bebê pertencerá ao exército se a fumaça for verde-oliva e à marinha se for azul. Se a revelação ocorrer pela Esquadrilha da Fumaça, o jovem pertencerá à aeronáutica.