Mark Wahlberg e Kevin Bacon estrelam, na Netflix, um dos filmes mais angustiantes da história do cinema

“O Dia do Atentado” destaca-se no amplo espectro cinematográfico como uma análise introspectiva das consequências e impactos de eventos que sacodem as estruturas institucionais, políticas e a essência humana no contexto do século 21. Sob a hábil direção de Peter Berg, somos reintroduzidos a um tema perenemente presente nas discussões globais.

O fatídico 11 de setembro de 2001 emerge não apenas como um evento, mas como um divisor entre dois mundos: o de antes e o pós-evento. No coração da humanidade sempre existiu um abismo de contradições, desejos de poder, e potencial para ações que desafiam a moralidade. O 11 de Setembro apenas expôs a capacidade humana de ocultar malevolência, ampliando o escopo de entendimento sobre o extremo ao qual alguns indivíduos podem ir em nome de suas convicções.

O incidente retratado, o horrendo ataque durante a Maratona de Boston em 15 de abril de 2013, provocou o luto pela perda de três vidas e a consternação de centenas de feridos. Berg, evidenciando um toque especial na abordagem, explora o árduo processo de rastreamento e captura dos autores desse crime – um evento que a cidade de Boston, com sua rica história desde sua fundação em 1630, nunca havia testemunhado. A magnitude deste desafio exigiu a colaboração das forças armadas, agências federais, serviços de emergência e, crucialmente, da população local. A cidade, mergulhada numa atmosfera tensa, viveu dias de expectativa, ansiedade e busca incessante por justiça.

A narrativa introduz-nos a Tommy Saunders, interpretado por Mark Wahlberg. Saunders, resultante da criativa mente de Berg e seus co-roteiristas, é um sargento enfrentando punições e desafios internos.

Sua paixão e dedicação à força policial é quase palpável, tornando sua relação com a corporação uma parceria mais intensa do que seu relacionamento amoroso com Carol (interpretada por Michelle Monaghan). A complicada dinâmica entre sua vida profissional e pessoal se entrelaça com os acontecimentos de Boston, colocando Saunders em uma posição desafiadora frente ao caos.

Berg habilmente transita do prólogo envolvente para o epicentro do caos. As cenas são carregadas de emoção, com um realismo impactante ao mostrar a devastação do atentado. Saunders, posicionado no epicentro dos eventos, enfrenta desafios que vão além do físico. Seu relacionamento tenso com o agente especial do FBI, Richard DesLauriers, interpretado por Kevin Bacon, adiciona camadas à trama. Esta dinâmica, combinada com a meticulosa reconstrução do crime e análise de evidências, guia o público até os irmãos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, brilhantemente retratados por Alex Wolff e Themo Melikidze.

A captura dos responsáveis conduz a sequências de ação intensas e emocionantes, amplificadas pela coragem de Dun Meng, um estudante do MIT feito refém pelos Tsarnaev. Jimmy O. Yang, mesmo com breve aparição, brilha em sua interpretação. Em meio à representação visceral do terror, Berg habilmente entrelaça mensagens sobre amor, resiliência e esperança. Ao final, somos lembrados das verdadeiras vidas afetadas, e que por trás de cada cena há uma realidade que merece ser lembrada e honrada.

Filme: O Dia do Atentado

Direção: Peter Berg

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Drama/Biografia

Nota: 9/10