Você não vai querer piscar para não perder um segundo desse suspense que acaba de chegar na Netflix

O relacionamento entre dois irmãos quase sempre é mediado por conflitos de toda ordem, e assim mesmo, é difícil que se perca a essência de um afeto dos mais puros e resistentes, também maleável aos desmandos do tempo. Matt e Joey, os protagonistas de “Segredos Ocultos”, experimentam as diversas contradições de se conhecer a fundo alguém e toda essa proximidade servir apenas como uma gigantesca máscara, usada no momento certo a fim de se mitigar defeitos insanáveis. Passando como vultos por uma sociedade que não consegue enxergá-los e apenas os tolera, eles parecem invulneráveis a qualquer safanão, mas, na verdade, são hábeis em disfarçar o abalo das pancadas, no corpo e no espírito. Alex McAulay explora de forma perspicaz a dependência parasitária de um para com o outro, assinalando também o quão oportuno é ter um algoz em quem despejar suas frustrações e abdicar da vida, que, claro, exige-nos respostas. Assim eles vivem e escapam da morte, suportando os golpes, beijando a lona, levantando antes que o árbitro conte até dez, mas para fugir antes que soe o gongo.

Ninguém presta em “Segredos Ocultos”. Depois de elaborar um plano para roubar dez mil dólares de uma lata de biscoitos na casa de uma vizinha idosa, Matt, o irmão mais velho, precisa da ajuda de Joey para colocar a operação em marcha. Em seu roteiro quase irretocável — “quase” porque jamais se explica como Matt poderia ter obtido essa informação tão precisa —, McAulay enumera todas as vantagens que o personagem de Fionn Whitehead tem sobre o caçula, e em assim sendo, nada mais justo que permaneça do lado de fora, observando tudo a uma distância segura e apto a escafeder-se caso alguma coisa não saia como o esperado. O imóvel foi dedetizado contra cupins recentemente, logo Matt teve de pensar nisso também, e esse é um detalhe nada irrelevante na condução que o diretor-roteirista escolhe para o que é contado.

Tudo parecia correr melhor do que a encomenda até que, no momento em que estão deixando o terreno, Matt e Joey se depara com um homem vestido de segurança, que os persegue. Os dois rompem numa corrida a um só tempo frenética mas com metódo, Joey, o personagem de Jack Dylan Grazer, sempre desprotegido, até que estancam: o homem vai parar no fundo de um buraco, e os irmãos julgam que esteja morto.

O segundo consegue ainda mais movimentado que a introdução, com a diferença de que, se antes a narrativa privilegiava a ação física, agora o filme entra num thriller em que se mira a captação de detalhes que não se revelam de uma vez. Um dos mistérios que McAulay trata de esclarecer é que Dave Hamby, o tal segurança, não é quem dizia ser. O terceiro elemento, o homem que perturba gravemente a parca harmonia da dupla, usa de sua vocação para psicopata a fim de jogar Matt e Joey numa cova ainda mais sombria, literalmente. Rainn Wilson chega incorporando os absurdos represados no convívio de Matt e Joey, e nesse ritmo o desfecho aflui sem transigências. Nem mesmo para com Carol, a mãe viciada e doente, interpretada por Mena Suvari.

Filme: Segredos Ocultos

Direção: Alex McAulay

Ano: 2020

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 8/10