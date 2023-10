Em memória de Gabriel García Márquez: 5 filmes de realismo mágico para descobrir na Netflix

Meia-noite em Paris (2011), Woody Allen

Divulgação / Sony Pictures Classics

O filme é uma viagem encantadora por meio do tempo que explora profundamente a idealização do passado e a nostalgia, acompanhando as andanças de um escritor em busca de inspiração. Na busca, ele explora diferentes eras de Paris, encontrando várias figuras históricas e literárias e refletindo sobre os contrastes e paradoxos das suas idealizações românticas. É uma obra que delicia e faz refletir sobre a arte, o amor e as aspirações humanas, impregnado com toques de humor e a magia do quotidiano.