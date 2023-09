Comparado com “John Wick”, novo thriller da Netflix é um dos filmes mais vistos do mundo na atualidade

As complexidades mais profundas da existência, cercadas pelos problemas dos quais não nos livramos nunca, uma vez que de tão prosaicos acompanham-nos da promissora aurora ao crepúsculo, lírico em suas cores de morte, assaltam-nos o espírito com maior ou menor força todo santo dia, e tanto pior se, como o lagarto no deserto, empenhamos nossos talentos mais ignominiosamente louváveis quanto a fazer com que nossos predadores suponham que acabou nosso tempo no mundo. Paul Edima, o mercenário que protagoniza “A Lista da Vingança” mistura-se às exuberantes paisagens da Nigéria a fim de realizar seu trabalho, até que se dá conta de que sua vida não anda fazendo muito sentido. Um dos novos expoentes do que há de melhor em Nollywood, a admirável indústria cinematográfica nigeriana, Editi Effiong conta a história do homem comum que existe por trás do matador de aluguel interpretado com energia louvável pelo multitalentoso Richard Mofe-Damijo, a própria encarnação da versatilidade de um povo que cresce nas privações. Ator, escritor, produtor, advogado e conhecido por manifestar eventuais descontentamentos com a política cultural em seu país, RMD, como é mais usualmente chamado, absorve as filigranadas idiossincrasias de seu anti-herói e as repassa ao público de modo que ninguém creia-lhe um santo, mas alguém que joga o jogo, que dança conforme a música e sabe precisamente que engrenagens girar no momento em que uma tragédia pessoal o colhe, seguindo nessa cadência até o fim — ainda que isso signifique um rastro de muito sangue em sua jornada.

Críticos o têm comparado a John Wick, o justiceiro de Keanu Reeves na franquia sobre o assassino particular que, fora de combate, acha-se forçado a voltar ao submundo por causa de perdas íntimas. O paralelo até poderia ter lastro na realidade, não fossem minúcias que insistem em gritar alto sua discrepância entre si. Ao galã torto de Reeves se contrapõe um sujeito precocemente avelhentado, decerto pensando o que pode ter sido do cadáver de seu filho, talvez em guardado pela máfia da África Ocidental, exatamente para forjar o reencontro. O texto do diretor e Bunmi Ajakaiye investe num movimento narrativo ousado, que em flashbacks insinua elementos de que a audiência se vale para mmm definir até que ponto o tipo a que Mofe-Damijo dá vida é monstruoso e onde está, afinal, sua casca de humanidade. Nessas cenas, Effiong põe a nu a maldade inerente à prática do ofício de Edima, a exemplo de quando salta de um carro blindado e enfrenta quase sozinho uma quadrilha com cujos membros já se estranhara, ao passo que coordena passagens em que o velho delinquente surge ostentando um hábito e despachando na sacristia de uma paróquia. Agora diácono, ele denuncia milicianos que controlam o acesso a uma favela de Lagos sem poder contar com o respaldo das autoridades da capital, e essa negligência criminosa espraia-se pelo país adentro, chegando até Kaduna, no centro-norte. Stella Craig, a nova diretora-geral da NEOC, a companhia que supre o território de eletricidade e petróleo, na abertura, fornece ainda mais substância dramática ao tema da corrupção estrutural na Nigéria. Stella, papel de Bimbo Akintola, aparece como a executiva pragmática, mas que não se furta a meter-se em transações duvidosas para preservar a cadeira.

No terceiro ato, o diretor mergulha seu longa de vez no thriller cruento de que resulta a saga de Edima por reparação, bem como também deixa apenas subentendida a importância do livro negro a que o título alude, a tal lista da vingança. No entanto, a última cena, quando o justiceiro acerta as contas com seu passado e nota que talvez a esperança ainda vá lhe sorrir, redime qualquer imprecisão. Feito Paulo de Tarso (5-67), Paul Edima também só quer mudar de vida, tendo por grande aliado o silêncio.

Filme: A Lista da Vingança

Direção: Editi Effiong

Ano: 2023

Gêneros: Suspense

Nota: 8/10