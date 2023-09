A obra-prima de Tom Hanks, que foi ignorada por crítica e público, mas é um dos melhores filmes da história da Netflix

A essência da existência é movimento, um constante fluxo de mudança e adaptação. Compreender este fato revela uma tranquila aceitação dos complexos desígnios da vida. Cerca de cento e cinquenta anos atrás, a humanidade, aprisionada pelas circunstâncias, tentava compreender uma sociedade emergente. A revolução da imprensa de Gutenberg não trouxe a iluminação tão necessária na era da crescente industrialização, e o conhecimento ainda era privilégio de uma minoria. As grandes cidades testemunhavam a exploração do trabalhador, enquanto as regiões isoladas viviam sob normas primitivas, e a filosofia da compreensão e preservação de minorias étnicas era um conceito alienígena.

Jefferson Kyle Kidd, interpretado por Tom Hanks em “Relatos do Mundo” (2020), é um veterano de guerra que opta por um caminho menos bélico mas não menos excitante, levando notícias aos recantos mais remotos da América. Este papel reforça a habilidade narrativa de Paul Greengrass, e a parceria de Hanks e Greengrass reluz novamente o heroísmo necessário para sustentar um mínimo de civilidade em uma nação em formação, abraçando a diversidade. O filme, sem se aprofundar excessivamente em temas como a abolição da escravidão, consegue retratar com eficácia os diversos aspectos sociológicos do período.

O cenário pós-Guerra Civil, de um país em transição para um verdadeiro Estado Democrático de Direito, serve como pano de fundo para a trama desenvolvida por Greengrass e Luke Davies. Kidd, um transmissor de notícias do Texas, cruza a América proporcionando informação àqueles dispostos a pagar. Durante uma de suas viagens, ele encontra Johanna Leonberger, interpretada por Helena Zengel, uma garota criada por indígenas Kiowa. Sua jornada com Johanna ilumina questões raciais e étnicas inerentes à formação dos Estados Unidos, com contribuições relevantes para o entendimento da dinâmica populacional americana.

“Relatos do Mundo” evolui para um emocionante percurso cinematográfico onde Kidd e Johanna enfrentam juntos as incertezas e perigos de um Velho Oeste ainda selvagem. A trilha sonora, composta por James Newton Howard, acentua a experiência de viver em um país em construção de sua própria identidade. A personificação de valores heroicos por Tom Hanks reforça a visão de uma nação que, apesar de seus desafios e imperfeições, se consolidou como potência global.

Este filme oferece uma rica experiência cinematográfica, imbuída de contexto histórico e caracterizações vívidas, mostrando a jornada desafiadora de indivíduos em um mundo em transição, criando um elo entre passado e presente. Uma obra digna de reconhecimento e reflexão, “Relatos do Mundo” convida a audiência a uma viagem pelo universo humano e suas intermináveis busca por sentido e conexão em tempos de transformação e desafio.

Filme: Relatos do Mundo

Direção: Paul Greengrass

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 10/10